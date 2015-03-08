برنامه تیم ملی فوتبال ساحلی مشخص شد/ اعلام اسامی بازیکنان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران که خود را برای مسابقات مقدماتی جام جهانی و قهرمانی آسیا آماده می‌کند، آخرین اردوی خود را قبل از اعزام به مسابقات با حضور 18 بازیکن از روز جمعه 22 اسفندماه آغاز می‌کند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

حسن عبدالهی، محمد احمدزاده از خزر رودسر، علی نادری، محمدرضا حاجی‌پور، امیر حسین اکبری، مصطفی کیانی، شهریار مژده، مهران مرشدی‌زاده، حمید بهزادپور و محمدعلی مختاری، مهدی حسنی، افشین جعفری، فرید بلوک‌باشی، مسعود غلامی، علی علی‌گلی، محمد علی صادقی، محمد مرادی و سیدپیمان حسینی بازیکنانی هستند که از سوی مارکو اکتاویو به اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ساحلی دعوت شدند.

بازیکنان باید عصر روز پنجشنبه 21 اسفندماه در هتل المپیک خود را به کادر فنی معرفی کنند. این اردو تا روز سه‌شنبه 26 اسفندماه ادامه خواهد داشت.

همچنین تیم ملی فوتبال ساحلی که در حال آماده سازی برای رقابتهای مقدماتی جام جهانی و قهرمانی آسیاست، دو دیدار دوستانه با تیم ملی ساحلی بلاروس خواهد داشت.

ساحلی‌بازان کشورمان قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا که از سوم فروردین‌ماه در دوحه قطر برگزار می‌شود، برای آماد‌‎ه‌سازی و هماهنگی بیشتر دو دیدار دوستانه در روزهای 24 و 25 اسفندماه با تیم ملی فوتبال ساحلی بلاروس انجام خواهد داد.

این دیدارها در زمین ساحلی آکادمی ملی فوتبال راس ساعت 16 برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران روز شنبه اول فروردین‌ماه 94 به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد.