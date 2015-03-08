همایش «میثاق با شهیدان» در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراد روشنی ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به برنامه های این اداره کل همزمان روز شهید در لرستان اظهار داشت: در این راستا ستادی به ریاست استاندار لرستان راه اندازی شده است.

وی با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در این ستاد عنوان کرد: برگزاری همایش میثاق با شهیدان یکی از برنامه های محوری در استان بوده که این همایش پنج شنبه هفته جاری در حسینیه گلزار شهدای مرکز استان برگزار می شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان همچنین دیدار مسئولان با جامعه هدف این اداره کل را یکی دیگر از برنامه های پیش بینی شده در این زمینه عنوان کرد و گفت: در این راستا پیش بینی شده که هر کدام از اعضا شورای اداری استان با پنج خانواده شهید لرستان دیدار داشته باشند.

روشنی همچنین با اشاره به برگزاری راهپیمایی خانوادگی تحت عنوان میثاق با شهیدان در مرکز استان تصریح کرد: این راهپیمایی روز جمعه هفته جاری راس ساعت هفت و ۳۰ دقیقه صبح از میدان شهدا خرم آباد به مقصد گلزار شهدا برگزار می شود.

وی از برگزاری دعای کمیل در شب جمعه هفته جاری خبر داد و گفت: این برنامه با مشارکت هیئت رزمندگان استان، سپاه حضرت ابوالفضل(ع) و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در محل حسینه ثارالله سپاه استان برگزار می شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان از برگزاری یادواره شهدای آماد و پشتیبانی با محوریت سپاه حضرت ابوالفضل(ع) خبر داد و افزود: این یادواره نیز روز پنج شنبه در سالن همایش های جهاد کشاورزی استان برگزار می شود.

روشنی از برگزاری مسابقات قرآنی فرزندان خادمین شهدا طی روز چهارشنبه در استان خبر داد و گفت: همچنین غرس نهال به نام شهدای استان، حضور فعال خانواده های شهدا در نماز جمعه، گلباران گلزار شهدا و ... نیز از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: همچنین اختصاص انشاء دانش آموزان استان به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت و انتخاب ۲۴ دانش آموز برتر در این زمینه یکی دیگر از برنامه ها اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با همکاری آموزش و پرورش همزمان با این ایام است.