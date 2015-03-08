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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۰۸

نشر روزنه منتشر کرد/

افشای «رمز موفق زیستن» با قلم کارنگی و ترجمه سیمین دانشور

افشای «رمز موفق زیستن» با قلم کارنگی و ترجمه سیمین دانشور

در آستانه چهارمین سالگرد درگذشت سیمین دانشور ترجمه وی از یکی از آثار دیل کارنگی تجدید چاپ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار کتاب «سرباز شکلاتی» نوشته برنارد شاو با ترجمه زنده‌یاد سیمین دانشور و دیباچه‌ای از جلال آل‌احمد همزمان با سالگرد درگذشت سیمین دانشور، کتاب «رمز موفق زیستن» نوشته دیل کارنگی با ترجمه زنده‌یاد سیمین دانشور منتشر شد.

این کتاب با نطارت غلامرضا امامی و بنابر توصیه سیمین دانشور مبنی‌بر نظارت او بر انتشار این آثار منتشر شده است.

کتاب رمز موفق زیستن شرح حال کوتاه و جذاب بیش از سی‌چهره شناخته شده جهانی است که در ۲۱۶ صفحه با طرحی از ایراهیم حقیقی توسط نشر روزنه به بهای ۱۲۵۰۰ تومان به چا پ رسیده است.

در این کتاب پس از یادداشت غلامرضا امامی و سال شمار زندگی مترجم، سیمین دانشور می‌نویسد: شما هر چه قدر مایوس و بدبین و وازده باشید با خواندن یکی دوتا از این شرح حال‌های کوچک این قدرت و اراده را خواهید یافت که یکی دو ماه دیو یاس را از خود برانید و با اراده شوید.

کد مطلب 2514036
حمید نورشمسی

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