افشای «رمز موفق زیستن» با قلم کارنگی و ترجمه سیمین دانشور

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار کتاب «سرباز شکلاتی» نوشته برنارد شاو با ترجمه زنده‌یاد سیمین دانشور و دیباچه‌ای از جلال آل‌احمد همزمان با سالگرد درگذشت سیمین دانشور، کتاب «رمز موفق زیستن» نوشته دیل کارنگی با ترجمه زنده‌یاد سیمین دانشور منتشر شد.

این کتاب با نطارت غلامرضا امامی و بنابر توصیه سیمین دانشور مبنی‌بر نظارت او بر انتشار این آثار منتشر شده است.

کتاب رمز موفق زیستن شرح حال کوتاه و جذاب بیش از سی‌چهره شناخته شده جهانی است که در ۲۱۶ صفحه با طرحی از ایراهیم حقیقی توسط نشر روزنه به بهای ۱۲۵۰۰ تومان به چا پ رسیده است.

در این کتاب پس از یادداشت غلامرضا امامی و سال شمار زندگی مترجم، سیمین دانشور می‌نویسد: شما هر چه قدر مایوس و بدبین و وازده باشید با خواندن یکی دوتا از این شرح حال‌های کوچک این قدرت و اراده را خواهید یافت که یکی دو ماه دیو یاس را از خود برانید و با اراده شوید.