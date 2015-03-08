به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله سیدمحمد غروی با اشاره به جایگاه و شأنیت مجلس خبرگان رهبری، از ایجاد خط خبری در برخی رسانه‌ها برای انتخاب رئیس این مجلس انتقاد کرد و گفت: اجرای سیاست مجلس خبرگان بر عهده اعضای آن بوده و خود این عزیزان بهتر توجه دارند چه شخصیتی برای ریاست این مجلس مناسب تر است.

وی ادامه داد: خط و سلیقه سیاسی در انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری راهی نداشته و آنان بر اساس مصالح مجلس، تصمیم گیری خواهند کرد.

عضو شورای عالی حوزه تأکید کرد: نباید این انتخابات را با عینک جناحی دید و به آن خط و ربط سیاسی داد.

آیت الله غروی ابراز داشت: مجلس خبرگان رهبری متشکل از بزرگان بوده و اشخاص شاخصی هستند و طبیعتا توجه به این جایگاه داشته و انتخاب درستی خواهند داشت.

این استاد حوزه افزود: جریان سازی‌های رسانه‌ای به مجلس خبرگان آسیب رسانده و جایگاه آن را متزلزل می‌کند و در این نوع برخوردها، تلقی عموم را به مسیری هدایت خواهد کرد که مسائل جناحی و بازی‌های سیاسی در این مجلس راه داشته و شأنیت آن را پایین خواهد آورد.

عضو شورای عالی حوزه در پایان تصریح کرد: انتخاب رئیس مجلس خبرگان رهبری بر اساس چارچوب انجام و اعضا جایگاه‌ها را سنجیده و به شخصیت شایسته رأی خواهند داد.