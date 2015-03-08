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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۱۸

از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه؛

ایران بمبگذاری ها در نیجریه را محکوم کرد

ایران بمبگذاری ها در نیجریه را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بمب گذاری های روز شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۳ در شهر مایدگوری نیجریه که منجر به کشته شدن تعدادی از مردم بی گناه شد را محکوم کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بمب گذاری های روز شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۳ در شهر مایدگوری نیجریه که منجر به کشته شدن تعدادی از مردم بی گناه شد را محکوم کرد.

 سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نزدیک بودن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: نیجریه هم اکنون بیش از هر زمان دیگری به آرامش، امنیت و وحدت نیاز دارد.

 روز شنبه بـر اثـر انفجارات در شهر مایدگوری دست کم ۵۰ نفر کشته شدند. منابع آگاه، گروه تروریستی بوکوحرام را عامل این جنایت اعلام کرده اند.

کد مطلب 2514050

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