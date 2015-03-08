ایران بمبگذاری ها در نیجریه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بمب گذاری های روز شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۳ در شهر مایدگوری نیجریه که منجر به کشته شدن تعدادی از مردم بی گناه شد را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نزدیک بودن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: نیجریه هم اکنون بیش از هر زمان دیگری به آرامش، امنیت و وحدت نیاز دارد.

روز شنبه بـر اثـر انفجارات در شهر مایدگوری دست کم ۵۰ نفر کشته شدند. منابع آگاه، گروه تروریستی بوکوحرام را عامل این جنایت اعلام کرده اند.