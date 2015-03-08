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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۲۸

رضایی خبر داد:

توزیع ۲۸۰اصله نهال در مدارس فیروزکوه

توزیع ۲۸۰اصله نهال در مدارس فیروزکوه

فیروزکوه- سرپرست اداره منابع طبیعی فیروزکوه از توزیع ۲۸۰اصله نهال در تمامی مدارس شهری و روستایی شهرستان فیروزکوه خبرداد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رضایی سرپرست اداره منابع طبیعی شهرستان فیروزکوه روز یکشنبه در حاشیه برگزاری مراسم روز درختکاری در مدارس فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته منابع طبیعی یک نامگذاری نمادین است تا در جهت حفظ منابع ومواهب طبیعی اهتمام داشته باشیم

وی گفت: کاشت نهال، کاری زیبا و پسندیده است اما انچه اهمیت دارد حفط و صیانت ازاین نعمت الهی است که باید از سوی انسانها مورد توجه قرار گیرد

رضایی از توزیع ۲۸۰اصله نهال  در مدارس شهری وروستایی در شهرستان فیروزکوه خبر داد و افزود: به مناسبت هفته منابع طبیعی با همکاری اداره اموزش وپرورش شهرستان تعداد ۵اصله نهال مثمر و غیر مثمر در هر مدرسه و در مجموع ۲۸۰اصله نهال در سطح مدارس فیروزکوه توزیع می شود

وی در خاتمه تاکید کرد: باید تلاش کنیم با نهادینه کردن فرهنگ درختکاری در میان شهروندان میزان سرانه فضای سبز شهرستان  فیروزکوه را بالا ببریم

گفتنی است در این روز مسئولان با حضور در مدرسه پیامبر اعظم (ص)و مجتمع اموزشی فیروزه شهرستان فیروزکوه اقدام به غرس نهال در این فضاهای اموزشی نمودند

کد مطلب 2514055

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