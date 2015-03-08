کشتی فیلیپینی توسط نیروی دریایی ارتش نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، یک فروند کشتی تجاری فیلیپینی به نام « panama-gade» در آب‌های دریای عمان توسط چند فروند قایق مورد هجوم قرار گرفته بود، که با حضور به موقع یگان‌های شناور گشتی منطقه سوم نیروی دریایی ارتش در محل، دزدان دریایی متواری شدند.

بنابر این گزارش، کشتی تجاری مزبور در منطقه تحت مأموریت پایگاه پسابندر نیروی دریایی ارتش، تماس برقرار و اعلام کرد که چند فروند قایق موتوری مجهز به سلاح های سبک چندین ساعت آنها را تعقیب می‌کنند.

بلافاصله بعد از تبادل اطلاعات پایگاه دریایی با کاپیتان کشتی، یک فروند ناوچه و یک شناور رعد به همراه تیم عملیات ویژه نیروی دریایی ارتش از منطقه سوم نیروی دریایی ارتش به موقعیت مورد نظر اعزام شدند و دزدان دریایی بعد از مشاهده یگان‌های رزمی پا به فرار گذاشته و متواری شدند.

به دنبال فرار دزدان دریایی، کشتی فیلیپینی تا مرز دریایی پاکستان توسط تیم عملیات ویژه همراهی شد که این اقدام، قدردانی کاپیتان کشتی «panama-gade» را از ناوچه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشت.