مشارکت 17 میلیارد ریالی مردم خیر زنجان در کمک به نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد استان زنجان، رضا حسنلو ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم در همایش ملی و معنوی شور نیکوکاری اظهار کرد: امسال بیست و پنجمین سال برگزاری اين مراسم بود که خوشبختانه مطابق سال‌های قبل با حضور خیرخواهانه مردم مومن و نوع دوست زنجان برگزار شد.



وی با اشاره به اینکه امسال در قالب همایش شور نیکوکاری 2 هزار پایگاه در مدارس، معابر، مساجد و مصلی‌های برگزاری نماز جمعه دایر شد تصریح کرد: از جمله دستگاه‌هایی که کمیته امداد را در برگزاری این همایش ملی و معنوی همراهی کردند، شامل بسیج مستضعفان، صدا و سیمای مرکز زنجان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، جمعیت هلال احمر زنجان، هیئت ورزش‌های همگانی، هیئت ورزش‎های پهلوانی و زورخانه‌ای، شورای اصناف، شهرداری، شورای شهر، سازمان شهرک‌های صنعتی، سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی است.



معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان زنجان در ادامه با بیان اینکه بر اساس برآورد صورت گرفته آمار کمک‌های اولیه همايش شور نیکوکاری 17 میلیارد ریال است، اضافه کرد: مبلغ کمک‌ اعلام شده شامل کمک‌های نقدی و غیرنقدی است که از پایگاه‌های دایر شده توسط کمیته امداد جمع‌آوری شده است.



وی با تاکید بر اینکه هنوز کمک‌های جمع‌آوری شده در مدارس، مساجد، مراسم گلریزان و کمک‌های جمع‌آوری شده در برخی از سازمان‌ها هنوز وارد مبلغ کمک اعلام شده وارد نشده است، پیش‌بینی کرد: با شمارش این کمک‌های میزان کمک‌های مردمی بیش از پیش افزایش یابد.



حسنلو با اشاره به اینکه آمار اولیه کمک‌های مردمی در مقایسه با مجموع آمار کمک‌های جمع‌آوری شده پنج درصد افزایش یافته است، گفت: سال گذشته در قالب جشن نیکوکاری 13 میلیارد ریال کمک مردمی جمع‌آوری شده بود.



وی در ادامه به ساز و کار توزیع کمک‌های مردمی نیز اشاره کرد و افزود: کمک‌هایی که از محل پایگاه‌های دایر شده توسط کمیته امداد جمع‌آوری شده است، پس از تفکیک و شمارش نهایی در مدت 72 ساعت بین نیازمندان شناسایی شده و به ترتیب اولویت نیازها بین خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود.



معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه کمک‌های جمع‌آوری شده مدارس نیز توسط اولیای مدارس بین دانش‌آموزان نیازمند شناسایی شده توزیع می‌شود، اضافه کرد: طبق برنامه کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده در مساجد و مراکز نیکوکاری نیز توسط هیئت امنا و امام جماعت مساجد بین نیازمندان محل توزیع خواهد شد.



حسنلو با تقدیر دوباره از مشارکت مردم، مسئولان و خیرین استان از آمادگی دفاتر کمیته امداد در سطح شهرستان‌ها، دفتر استان و خانه انفاق زنجان برای دریافت کمک‌های مردمی در شور نیکوکاری تا پایان سال خبر داد و اظهار کرد: برای تسهیل در امر کمک رسانی نیز شماره حساب 0108640426007 کمیته امداد نزد بانک ملی برای واریز وجوهات نقدی اختصاص یافته است.