یک میلیارد تومان در حساب حادثه دیدگان خراسان جنوبی بلوکه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر آسمانی مقدم بعداز ظهر یکشنبه در کارگروه مدیریت بحران خراسان جنوبی اظهارکرد: در اسفند ماه سال گذشته وقوع سیل در شهرستان نهبندان را داشته ایم که بر اثر این سیل ۳۵۵ واحد مسکونی در سه روستای طبسین سفلی، علیا و کهنو تخریب شده اند.

وی با بیان اینکه در زمان اندک تسهیلات لازم برای احداث واحدهای مسکونی سیل زده در شهرستان نهبندان جذب شده است، گفت: برای هر واحد مسکونی تخریب شده ۲۰ میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت ۱۵ ساله و سه میلیون تومان کمک بلاعوض جذب شده است.

۱۶۵ نفر از سیل زدگان نهبندانی برای دریافت تسهیلات اقدام نکردند

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی عنوان کرد: در سیل اسفندماه سال گذشته در شهرستان نهبندان ۲۰۴ واحد مسکونی تخریب شده که دولت برای ترمیم این واحد ها ۱۰ میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت هفت ساله در نظر گرفته است.

آسمانی مقدم اضافه کرد: این تسهیلات به واحدهای کمتر از ۳۰ درصد آسیب، اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اقدامات اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در منطقه سیل زده شهرستان نهبندان گفت: ۲۶۵ واحد در منطقه سیل زده شهرستان نهبندان آواربرداری و ۴۹ هزارو ۵۵۰ مترمکعب شن ریزی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی گفت: در سه روستای طبسین سفلی، علیا و کهنو شهرستان نهبندان طرح هادی روستایی از محل اعتبار ملی در حال اجرا است که تاکنون در این زمینه ۱۹۵ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

آسمانی مقدم تصریح کرد: از مجموع ۳۵۵ واحد تخریب شده در شهرستان نهبندان بر اثر سیل تاکنون ۱۹۰ نفر به بانک های عامل معرفی و از این تعداد ۱۵۱ نفر با بانک های عامل عقد قرارداد بسته اند.

وی عنوان کرد: ۳۳ نفر از سیل زدگان نهبندانی مشکل هویتی داشته که از گردنه دریافت تسهیلات و کمک بلاعوض خارج شده و ۱۶۵ نفر تاکنون برای دریافت تسهیلات مراجعه نکرده اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی افزود: تاکنون در زمینه مراجعه شهروندان سیل زده نهبندان برای دریافت تسهیلات جلسات زیادی گذاشته و اخطارهای لازم داده شده که در نهایت مجوز کتبی برای عدم استقبال از تهسیلات از آنها گرفته شده است.

آسمانی مقدم مهمترین مشکل سیل زدگان نهبندانی در زمینه عدم استقبال از دریافت تسهیلات مسکن را عدم توانایی در بازپرداخت تهسیلات عنوان کرد و گفت: در جریان این سیل ۲۴ روستا در شهرستان نهبندان خسارت جزئی دیده اند.

۱۳۳۰ زلزله زده زیرکوهی برای دریافت تسهیلات اقدام کردند

وی با اشاره به زلزله ۱۵ آذرماه سال ۹۱ در زهان شهرستان زیرکوه نیز گفت: بر اثر زلزله ۵.۵ ریشتری در شهرستان زیرکوه دو هزار واحد مسکونی خسارت دیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی اظهارکرد: تاکنون از مجموع دو هزار واحد خسارت دیده در شهرستان زیرکوه یک‌هزار و ۳۳۰ نفر با بانک های عامل قرارداد بسته و ۶۷۰ واحد برای دریافت تسهیلات هیچ اقدامی انجام نداده اند.

آسمانی مقدم گفت: در جریان زلزله زهان شهرستان زیرکوه به هر واحد تخریبی دو میلیون تومان کمک بلاعوض و ۱۵ میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت ۱۵ ساله پرداخت شده است.

اعتبارات بلوکه شده برای مقاوم سازی دیگر واحدهای روستایی هزینه شود

وی اضافه کرد: هم اکنون ۷۴۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در حساب زلزله زدگان شهرستان زیرکوه بلوکه است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: کمک های بلاعوض در حساب های سیل زدگان نهبندان و زلزله زدگان زیرکوه در زمینه مقاوم سازی دیگر واحدهای روستایی استان هزینه شود.

آسمانی مقدم بیان کرد: همزمان با سالروز سیل نهبندان مسئولان استان بازدیدی از این منطقه داشته و همزمان ۱۲۶ واحد مسکونی در این منطقه را افتتاح خواهند کرد.

وی در پایان یادآور شد: در مجموع یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در حساب حادثه دیدگان خراسان جنوبی بلوکه است که از این میزان ۷۴۰ میلیون تومان در حساب زلزله زدگان زیرکوه و ۳۷۰ میلیون تومان در حساب سیل زدگان نهبندانی بلوکه شده است.