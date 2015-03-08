به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، بهرام افشارزاده درباره بازتاب برخوردش با یکی از خبرنگاران که در رسانهها منتشر شده است، بیان کرد: همانطور که میدانید من سالهاست که با خبرنگاران دوستی نزدیکی دارم و شوخی کردن من با خبرنگاران یکی از اخلاقهای همیشگی من است. من به خبرنگاران علاقه مندم و من حتی راضی نیستم که یک مورچه را آزار دهم چه برسد به خبرنگاران (با خنده). من همیشه اعتقاد دارم که باید انتقادات رسانهها را پذیرفت و هیچوقت از نقدهای آنها گلهای نداشتهام.
وی افزود: اتفاقی که رخ داد و بازتاب وسیعی هم داشت، دلیل اصلیاش احساس صمیمیت بین من و آنها است. این شوخیها دوستی ما را میرساند و به هیچ وجه من قصد اهانت به خبرنگاران را نداشته و ندارم. من اگر نخواهم هم به سوالی جواب بدهم، میگویم عذر میخواهم اما از پاسخ دادن به این سوال معذورم. من هیچوقت به کسی حرف تندی نمیزنم و خود خبرنگاران در این باره میتوانند شهادت دهند.
مدیرعامل استقلال در پاسخ به این سوال که به نظرش چرا شوخی او تا این حد جهانی شد، اظهار کرد: به نظرم عدم شناخت از اخلاقیات من و اینکه برخیها به دنبال بهانه بدست آوردن برای شلوغ کاری هستند، دلیل اصلی این بازتاب بود و برای کسانی که از شوخی من برداشت بدی کردهاند متاسفم. من حتی دوست ندارم یک موی سر از سر خبرنگاران کم شود چه برسد به اینکه بخواهم آنها را اذیت کنم.
افشارزاده درباره وضعیت جاسم کرار عنوان کرد: ما سعی کردیم با ملایمت درباره او کار کنیم و اگر تا دوشنبه به ایران نیاید او را به کمیته انضباطی فدراسیون معرفی میکنیم و در ادامه کار را به فیفا میکشانیم و با او برخورد میکنیم.
وی اضافه کرد: متاسفانه یک بحثی هم درمورد کرار وجود دارد و آن هم اینکه کار او را زیادی بزرگ کردند. شاید بهتر بود با او کمی هم مدارا میشد. البته من به داوران احترام میگذارم و اعتقاد دارم که کار قضاوت دشوار است. اشتباه داوری در همه جا از جمله جام جهانی وجود دارد و نباید همه چیز را گردن او انداخت.
مدیرعامل استقلال در پاسخ به این سوال که ماجرای برکناری افجهای چیست، بیان کرد: من بارها از افجهای خواستم تا کمتر مصاحبه کند چراکه شاید سوالی از او شود که به ضرر استقلال تمام شود. او اعلام کرده که هدیه نفیسی به بازیکنان داده و این بحث برای ما مشکلات زیادی ایجاد کرد. البته این ماجرا دلیل اصلی عزل او نیست و من بارها در گذشته با وجود درخواستهای مختلف برای برکناری او، این کار را نکردم. با این حال الان نامه او را جهت عزل از هیات مدیره استقلال به وزارت ورزش دادم و از این پس ایشان نه عضو هیات مدیره و نه سخنگوی باشگاه نخواهند بود و حکم او به زودی به وی ابلاغ میشود. ان شاءالله از ایشان در سنگری دیگر استفاده میشود.
افشارزاده در پایان و بحث پیرامون بدهی مالیاتی بازیکنان استقلال گفت: به هرحال بدهی وجود دارد و ما میخواهیم با درآمدهایی که بدست می آوریم طوری به آنها پول برسانیم که این مشکلشان حل شود و اگر در ایام نوروز خواستند به خارج از کشور هم بروند بتوانند این کار را بکنند.
نظر شما