شهرداری ورامین بر سکوی قهرمانی ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز هفته پایانی دور برگشت لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور برگزار شد و تیم شهرداری ورامین که از هفته گذشته قهرمانی خود در این مسابقات را مسجل کرده بود، توانست با برتری مقابل تیم شهرداری اندیشه، با اقتدار از قهرمانی خود دفاع کند.

تیم تکواندو شهرداری ورامین در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور توانست در رقابتی سخت و حساس با تیم دانشگاه آزاد اسلامی برای اولین بار به مقام قهرمانی رقابت های لیگ برتر برسد

پیروزی هشت بر صفر در دیدار پایانی لیگ برتر

شاگردان پیام خانلرخانی که در دو فصل حضور خود در لیگ برتر تکواندو توانسته بود به یک قهرمانی ویک نائب قهرمانی لیگ برتر رسیده و به عنوان یکی از پرافتخارترین تیم های این مسابقات شناخته شوند، تلاش داشتند تا در این فصل از رقابت ها نیز با تکیه بر دانش سرمربی بومی خود و استفاده از بازیکنان ملی پوش و جوان، از عنوان قهرمانی فصل گذشته خود دفاع کنند.

تیم شهرداری ورامین که ماه گذشته توانست در رقابت های باشگاه های آسیا به مقام قهرمانی برسد و یک قهرمانی دیگر را به ویترین افتخارات خود اضافه کند، با قهرمانی در لیگ برتر امسال به عنوان بهترین و قدرتمندترین تیم حال حاضر تکواندو ایران شناخته می شود.

تیم شهرداری در هفته آخر مسابقات لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور به مصاف شهرداری اندیشه رفت و در یک بازی تشریفاتی که امتیازات آن برای هیچ یک از دو تیم تأثیری نداشت توانست با نتیجه قاطع هشت بر صفر به برتری برسد.

اگرچه تیم شهرداری ورامین برای دیدار در هفته آخر مسابقات آماده بود اما تیم شهرداری اندیشه در این مسابقه حاضر نشد و نتیجه دیدار را با حساب هشت بر صفر بر قهرمان لیگ برتر واگذار کرد.

تیم شهرداری ورامین در این دیدار قرار بود از بازیکنان جوان خود نظیر مهرداد یزدانی، یونس نباتیان، محمد خمسه، فرهاد عبدالهی، سیداحمد خسروفر، علی پاکدین، محمد امامی و حمیدرضا بیات میدان دهد اما عدم حضور بازیکنان شهرداری اندیشه سبب شد تا تمامی این دیدارها با نتیجه دوازده بر صفر به سود شهرداری پایان یابد.

کسب 31 امتیاز توسط شهرداری ورامین در لیگ برتر

پیام خانلرخانی پس از قهرمانی تیم شهرداری ورامین اظهار داشت: این قهرمانی حاصل تلاش و پشتکار بازیکنان و عوامل اجرایی تیم و حمایت مسئولان رقم خورد.

سرمربی شهرداری ورامین افزود: موفقیت مجدد تیم شهرداری ورامین را در مسابقات لیگ برتر به مردم و مسئولان این شهرستان تبریک عرض می کنم.

در پایان این مسابقات شهرداری ورامین با 10 برد، یک تساوی و یک باخت از 12 بازی و با کسب 31 امتیاز بر سکوی قهرمانی تکیه زد و دانشگاه آزاد با 12 بازی و کسب 25 امتیاز و تفاضل 28 امتیاز در رده دوم قرار گرفت و صنایع استیل البرز با 12 بازی و کسب 25 امتیاز و تفاضل 22 سوم شد