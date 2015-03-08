عربستان بزرگترین صادرکننده تروریست در خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «کلودیا روث» در مصاحبه با روزنامه ولت ام سونتاگ با بیان این مطلب در ادامه گفت: شمار زیادی از تروریست های حاضر در عراق، سوریه و افغانستان از عربستان به این کشورها صادر شده اند.

وی در ادامه خواستار بازبینی صادرات سلاح از سوی آلمان به عربستان شده و گفت: وضعیت موجود دلیل روشنی است که آلمان نمی تواند به این گونه کشورها سلاح صادر کند.

به اعتقاد این نماینده مجلس آلمان، برلین می تواند علاوه بر صادرات سلاح عربستان را در موارد متعددی از جمله حقوق بشر تحت فشار قرار دهد.

وی در حالی خواستار قطع صادرات سلاح به عربستان شده که بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده این کشور در سال ۲۰۱۴ بزرگترین وارد کننده سلاح در جهان بوده و پیش بینی می شود که در پایان سال ۲۰۱۵ (سال جاری میلادی) حجم واردات سلاح از سوی این کشور به ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برسد.

مؤسسه اطلاعات دفاعی امنیتی «آی اچ اس جینس» در این گزارش آورده است که عربستان سعودی با افزایش ۱۳ درصدی واردات نسبت به سال ۲۰۱۳، در سال ۲۰۱۴ حدود شش میلیارد و چهارصد هزار دلار تسلیحات نظامی خریداری کرده است.