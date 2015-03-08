سوریه و کره شمالی از استقلال واقعی برخوردار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، «سین هونگ چول» معاون وزیر امور خارجه کره شمالی و هیئت همراه وی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کردند.

معاون وزیر امور خارجه کره شمالی در این دیدار گفت: توسعه روابط دوجانبه میان سوریه و کره شمالی از اصول ثابت در سیاست خارجی پیونگ یانگ است و کره شمالی از هیچ تلاشی برای حمایت از ملت سوریه در دفاع از استقلال و حاکمیت خود فروگذار نخواهد کرد.

سین هونگ چول افزود: کره شمالی از مبارزات سوریه در مقابله با تروریسم حمایت می کند. بشار اسد نیز اظهار داشت: آنچه سوریه پیش از این در قبال کره شمالی انجام داد و آنچه کره شمالی اکنون در قبال سوریه انجام می دهد از اصول اخلاقی دو کشور نشات گرفته و مبتنی بر کرامت ملی و وفاداری به دوستان است.

رئیس جمهوری سوریه افزود: سوریه و کره شمالی همواره در معرض حملات قرار داشتند زیرا این دو کشور از معدود کشورهایی هستند که از استقلال واقعی برخوردار هستند و در برابر دشمن در یک صف واحد قرار دارند.

در این دیدار فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه نیز حضور داشت.