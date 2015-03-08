۸۳ درصد از مزار شهدای استان زنجان ساماندهی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی نیک بخش ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: ۵۴۰ مزار باقیمانده نیز طی سالهای ۹۴ و ۹۵ ساماندهی خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه موضوع درمان ایثارگران به بنیاد واگذار شد، گفت: بنیاد شهید به طور ۱۰۰ درصدی ایثارگران و شهدا را تحت پوشش بیمه قرار داده است.

نیک بخش با بیان اینکه ۲۲ اسفند که روز شهید نام گرفته است، اظهار داشت: در این روز به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال ۵۸ بنیاد شهید و امور ایثارگران تاسیس شد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان با اشاره به پرداخت معوقات ۱۰ ساله ایثارگران استان زنجان بیان کرد: با عنایت رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید کشور معوقات ۱۰ ساله ایثارگران تا پایان سال ۹۰ در آبان ماه پرداخت شد و معوقات سال ۹۱ و ۹۲ در شال ۹۴ پرداخت می شود.

نیک بخش تصریح کرد: شناختن شهدا و ایثارگران طبق دستور اسلام یک تکلیف است که خوشبختانه درحال حاضر ۲۰ درصد مردم از روز شهید را می شناسند و این درحالی است که ۲ سال قبل تنها ۳ درصد مردم روز شهید را می شناختند.

وی با اشاره به برنامه های متنوعی که به مناسبت روز شهید برگزار می شود، بیان کرد: طرح دیدار یا همان طرح سپاس از ایثارگران و خانواده شهدا از این برنامه ها است و در پی این طرح که از ۲۲ بهمن ماه آغاز شده حدود ۴ هزار نفر از مسئولان و مردم از خانواده شهدا و ایثارگران دیدار کرده اند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان با اشاره به اینکه اسفندماه به نام ماه محرم شهدا نامگذاری شده افزود: با توجه به اینکه ۱۲ درصد شهدا در اسفند ماه به درجه رفیع شهادت رسیده اند این ماه به نام محرم شهدا نامگذاری شده که نشان می دهد در پایان سال که همه به استقبال سال جدید می رفتند رزمندگان به پیشواز شهادت می رفتند.

نیک بخش با بیان اینکه همایش پیاده روی به مناسبت روز شهید از محل میدان کوهنورد تا گاوازنگ برگزار می شود، تصریح کرد: از عموم مردم برای حضور در این همایش دعوت می شود و برای شرکت کنندگان در این همایش عمومی جوایز نفیسی اهدا می شود و علاوه بر این با حضور خانواده شهدا در منطقه گاوازنگ ۲۲ نهال به یاد شهدا کاشته می شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان اظهار کرد: ۲۱ اسفند ماه به همراه جمعی از خانواده شهدا برنامه دیدار با نماینده ولی فقیه در زنجان انجام می شود و در این دیدار بخشی از عملکرد بنیاد شهید استان در حضور نماینده ولی فقیه اعلام می شود.

نیک بخش با اشاره به امر تامین مسکن ایثارگران اظهار داشت: تامین مسکن ایثارگران جزو الویت ها بود و پس از انجام مناقصه عملیات احداث آن برای ۳۲۵ نفر اجرایی می شود که در شهرستان برای ۱۰۰ نفر این کار به انجام می رسد.

نیک بخش افزود: حدود ۷۱ درصد از قانون خدمت رسانی به ایثارگران مغفول مانده بود که از سال جاری اجرایی می شود و ۲۹ درصد باقی مانده از سال ۹۴ و ۹۵ به صددرصد می رسد.

وی با اشاره به سهمیه ۲۵ درصدی بنیاد شهید در استخدام ها افزود: ۹۰۰ نفر از فرزندان ایثارگران و شهیدان در استان زنجان با وجود داشتن مدارک عالی هنوز بیکارند و امید است با بهبود اوضاع اشتغال برای آحاد جامعه موقعیت لازم برای اشتغال این عزیزان نیز فراهم شود.