۳۶۷ هزار واحد دامی از جنگل های غرب مازندران خارج شد

کوروش خلعتبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد واحد دامی برای خروج آن هم زمین و هم وجه نقد پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: امسال هزار و در سال ۵۳۴ واحد دامی از جنگل های غرب استان خارج شد و دو هزار و ۸۴۵ متر مربع زمین به دامداران برای خروج دام از عرصه ها واگذار شده است.

وی با بیان اینکه برای خروج ۴۸۰ واحد دامی در سال جاری وجه نقد پرداخت شد، میزان رقم پرداختی به دامداران را بیش از ۲۷ میلیون تومان اعلام کرد.

خلعتبری، میزان خریداری مستثنیات و اراضی محات در جنگل را ۲۷۷ هکتار از زمان اجرای طرح تاکنون بیان کرد و گفت: عملکرد اداره ممیزی اراضی نیز، ۱۷۳ فقره پرونده رسیدگی شد که ۲۸ فقره بر علیه منابع طبیعی، ۲۲ فقره به نفع و ۱۲۳ فقره نیز اجرای قرار شده است.

صدور سند ۴۹۸ هزار هکتار عرصه های ملی

مدیرکل منابع طبیعی مازندران – نوشهر گفت: تاکنون برای ۴۹۸ هزار هکتار از مجموع ۵۲۳ هزار هکتار عرصه های طبیعی غرب مازندران سند مالکیت اخذ شده است و باقیمانده در قالب اجرای طرح کاداستر سنددار می شوند.

وی با بیان اینکه سالانه حدود پنج هزار فقره پاسخ به استعلامات در حوزه منابع طبیعی انجام می شود گفت: پاسخ بین این استعلامات در قالب طرح مشترک بین ما و سازمان نظام مهندسی کشاورزی انجام می شود.

خلعتبری با اشاره به اینکه ۴۴ فقره عوض و معوض اراضی طبیعی داشتیم گفت: برخی از زمینهایی که محات در جنگل بودو حاضر به فروش نبودند را گرفتیم و در جای دیگری زمین واگذار شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران – نوشهر تعداد معادن واگذار شده در سال جاری را یک فقره اعلام کرد و گفت: کل معادن فعال در حوزه اداره کل هفت فقره است.

۶۵ هزار بنچ مارک باید نصب شود

وی یکی از وظایف اداره حفاظت را نصب بنچ مارک بیان کرد و گفت: تاکنون هفت هزار و ۱۰۳ فقره بنچ مارک را نصب کردیم و از این تعداد ۲۸۹ مورد مربوط به امسال بوده است.

خلعتبری یادآور شد: تعداد بنچ مارکهای مورد نیاز برای تفکیک عرصه های ملی و عرصه های اشخاص ۶۵ هزار مورد است و هزینه نصب هر بنچ مارک بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان است. ‌