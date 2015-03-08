۱۳ هزار کلاس درس استان اصفهان پذیرای مهمانان نوروزی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن قائدی‌ها ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران پیرامون اسکان مسافرین نوروزی در سال ۹۴ اظهار داشت: بیشترین مهمانان نوروزی در قالب همکاران فرهنگی و دیگر اقشار مردمی به آموزش و پرورش استان مراجعه می‌کنند و خدمات بسیار گسترده ای برای اسکان این مسافران در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۴۳ پایگاه نوروزی آموزش و پرورش برای ارایه خدمات به مسافران نوروزی استان اصفهان افزود: پایگاه‌های پذیرش در تمام مسیرهای ورودی کلان شهر اصفهان قرار گرفته شده است و تدابیر کافی برای راهنمایی و هدایت مسافرین به پایگاه‌های پذیرش اخذ شده است.

مدیرکل آموزش و پروش استان اصفهان با بیان اینکه بیش از ۱۳ هزار کلاس درس در کل استان در اختیار مسافرین قرار خواهد گرفت، گفت: کلاس‌های ویژه با امکانات خاص حدود ۲۹۰۰ نفر از همکاران فرهنگی به صورت ۲۴ ساعته در ستادهای پذیرش نوروزی فعالیت خواهند داشت.

وی با اشاره به چاپ ۷۰ هزار جلد کتاب در راستای معرفی شهر اصفهان ابراز داشت: جلسات اسکان از ۱۵ آبان ماه شروع شده و از تاریخ مذکور ابلاغات لازم برای عوامل اجرایی در نظر گرفته شده است، مدارس غیر انتفاعی مایل به شرکت در طرح اسکان نوروزی نیز برای پذیرش مسافرین ساماندهی شده اند.

برگزاری تجمعات بدون حاشیه فرهنگنیان در استان اصفهان

قائدی‌ها با بیان اینکه تقاضای معلمان از آموزش و پرورش در سطح کشور بنابر فراخوانی صورت گرفت و مختص به اصفهان نبود، ادامه داد: فرهنگیان در قیاس خود با دیگر دستگاه‌ها نسبت به میزان دریافتی و امکانات و مزایا به این نتیجه رسیده‌اند که لازم است به این تبعیض و فاصله رسیدگی شود، تجمعات به صورت کاملا آرام و بدون هیچ حاشیه‌ای در این راستا انجام شده است.

وی افزود: این تجمعات چیز جدیدی نیست و همواره فرهنگیان و معلمان نسبت به کمبودهای خود اعتراضاتی در دولت های گذشته هم داشته اند، معلمان به دنبال تشکیل کانون های صنفی و مجمع هایی که امکانات و مزایا و معیشت معلمان را تأمین کند، هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: نباید دانش آموزان در این میان فدا شوند و فرهنگیان نیز به این مسأله توجه دارند و تلاش می‌کنند تا شبانه روز و بدون وقفه و ملاحظات سیاسی به این مسأله می‌پردازند و خوشبختانه در سطح استان کار به صورت کاملا کنترل شده و تقریبا بدون مشکل برای همه به ویژه مسائل تحصیلی دانش آموزان صورت گرفت و فرهنگیان موفق به مطرح کردن مطالبات خود شدند.

وی با بیان اینکه زیر ساخت‌های کافی در دولت قبل برای تهیه سند آموزشی اجرایی نشد، گفت: امکان برگشت به عقب وجود ندارد، در این دولت و دولت قبل برنامه‌هایی در راستای دست پیدا کردن به سند آموزشی مناسب و مطلوب تدابیری اخذ شده است و در سال آینده شاهد به کار گیری کمتر شدن مشکلات خواهیم بود.

برگزاری همایش ملی بهره وری فضا و تجهیزات آموزش و پرورش در اصفهان

قائدی‌ها در ادامه با اشاره به برگزاری همایش ملی بهره وری فضا و تجهیزات آموزش و پرورش در اصفهان اظهار داشت: این همایش به مدت دو روز در مرکز همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در مجموعه تالار ابن سینا برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل سه کمیته علمی، کمیته تأمین منابع و پشتیبانی و کمیته اجرایی برای اجرای بهینه همایش ملی بهره وری فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش ابراز داشت: این کمیته‌ها فعالیت خود را از ۲ ماه گذشته تاکنون آغاز کرده و آثار ارسالی به این همایش از دو ماه گذشته تاکنون به دبیرخانه ارسال شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان شاداب سازی و بهره وری، ایمنی و بهره وری، طراحی ساخت تجهیز مدارس و بهره وری، محیط زیست و بهره وری، فناوری های نوین و بهره وری و موضوعات آزاد را از موضعات در نظر گرفته شده برای ارسال آثار به دبیرخانه این همایش عنوان کرد و افزود: تاکنون آثار زیادی به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.