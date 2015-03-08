به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی ظهر یکشنبه در شورای ترافیک همدان اظهار داشت: ساخت پل‌های عابر پیاده برای افزایش ایمنی و تأمین سلامت عابران پیاده است که در معابر عریض که تردد از خیابان‌ها حادثه‌خیر و منجر به تصادفات می‌شود، عملیاتی شده اما متأسفانه مردم از این سازه‌ها کمتر استفاده می‌کنند.

وی توجه به ارتقا فرهنگ ترافیکی و فرهنگسازی در استفاده مردم از پل‌های عابر پیاده را امری قابل توجه دانست و افزود: به منظور بهره‌مندی بیشتر و تأمین رفاه حال شهروندان مکانیزه شدن پل‌های عابر پیاده شهر در دستور کار شهرداری همدان قرار گرفته است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان عنوان کرد: اکنون ۲۰ پل عابر پیاده در نقاط مختلف شهر همدان وجود دارد که تنها هفت مورد از این سازه‌‌ها مجهز به پله‌برقی مکانیزه شده‌اند.

وی گفت: برای خرید ۱۸ دستگاه پله برقی و ۱۴ دستگاه آسانسور برای پل‌های عابر پیاده همدان با پیمانکار مربوطه قرارداد منعقد شده که به زودی عملیاتی می‌شود.

صوفی تأکید کرد: سال آینده تمام پل‌های عابر پیاده شهر همدان مکانیزه می‌شوند و در این راستا ۷۰ میلیارد ریال اعتبار در بودجه شهرداری همدان به منظور نصب آسانسور و پله برقی برای این پل‌ها پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اصلاح مهندسی و ترافیکی معابر شهر همدان بیان کرد: ۲۰ نقطه حادثه‌خیر در شهر همدان که عمده‌ترین تصادفات جرحی و فوتی در آن نقاط رخ می‌داد، با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی شناسایی شده که ۱۸ مورد از این نقاط با اصلاح مهندسی ایمن شدند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان عنوان کرد: همچنین به منظور رفع معضل ترافیک و گره‌‌های ترافیکی در میادین و تقاطع‌های پرتردد شهر ساخت تقاطع‌های غیرهمسطح مورد توجه قرار گرفته به طوری که با احداث پل‌های روگذر در چهارراه خواجه رشید و چهارراه تختی شاهد ترافیک روانی هستیم.

وی ابراز کرد: با حمایت شورای شهر همدان سال آینده در مباحث ترافیکی شهر همدان و اجرای پروژه‌های تأثیرگذار افزایش بودجه قابل توجهی برای شهرداری همدان پیش‌بینی شده است.