خط ۳ قطار شهرى مشهد نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون مالى و ادارى شهردارى مشهد ظهر یكشنبه در شصتمین جلسه علنى چهارمین دوره شوراى اسلامى شورا اظهار کرد: شهرداری مشهد به منظور اجراى خط ۳ قطار شهرى نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار است و لذا به منظور تامین این بودجه لایحه دو فوریتی اوراق مشارکت را تقدیم شورا كرده است.

ابوالفضل انتظارى افزود: عدم جذب این اعتبار شهردارى مشهد را در سال آینده با محدودیت هاى جدى روبرو مى كند كه خوشبختانه با پیگیرى هاى انجام شده بانك مركزى در نهایت با فروش این اوراق موافقت كرد.

وى بیان كرد: بانك مركزى اجازه فروش اوراق مشاركت را به چهار شهردارى شهرهاى تبریز، قم، شیراز و مشهد را در سطح كشور را در محدوده زمانى سه روز داده است.

معاون مالى و ادارى شهردار مشهد در ارتباط با نحوه فروش اوراق مشاركت اذعان كرد: متاسفانه برای شهر مشهد تنها روز ۲۸ اسفند جهت ارائه اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است.

وى ادامه داد: در همین راستا شهرداری مشهد اقدام به صدور لایحه‌ای دو فوریتی کرد تا بتواند با تبلیغ ‌های گسترده و ایجاد شرایطی خاص برای سرمایه گذاران در این مدت کوتاه و سخت شرایط مورد انتظار را برای خود فراهم کند.

احداث کارخانه زباله‌سوز و بازیافت هیچ توجیح اقتصادى در مشهد ندارد

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهردار مشهد نیز در این نشست با اشاره به احداث كارخانه زباله سوز و بازیافت در مشهد اظهار كرد: احداث این كارخانه نه تنها هیچ توجیح اقتصادى ندارد بلكه با توجه به تعرفه هاى موجود ما مجبور به كمك به بخش خصوصى در این زمینه هستیم.

خلیل‌الله کاظمی اضافه كرد: در حال حاضر هزینه تولید برق در مشهد ۴۲۵ تومان است كه براى نیروگاه هاى زباله سوز قیمت تمام شده برق ۶۲۵تومان است كه این نشاندهنده عدم توجیح اقتصادى احداث كارخانه مى باشد.

وی در ارتباط با سطل هاى زباله سطح شهر مشهد اذعان كرد: شهردارى برای سطل ‌های زباله دو نوع تعریف دارد نوع اول که در پیاده ‌روها نصب شده و محل نگهداری زباله‌ های خانگی نیستند و نوع دیگر گاری‌های زباله هستند كه از بهمن ماه پیمانکاران موظف شدند تا این گاری‌ها را مستقل خریداری کنند.