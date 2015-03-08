کیانی،گردانی وایران پوریان غایبان بزرگ/تقابل دیدنی ادینهو و مکانی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی و پرسپولیس در چارچوب هفته بیست ‌و دوم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز با سوت یدالله جهانبازی آغاز می شود که حضور ادینهوی آماده تراکتورسازان و مکانی دروازه بان سرخ پوشان پایتخت می تواند صحنه های زیبایی را در این بازی رقم زند.

تونی سرمربی تراکتورسازان امروز حامد لک را در دروازه تیم خود قرار داده و از فرشاد احمدزاده، خالد شفیعی، سامان نریمان جهان، شاهین ثاقبی، لوسیانو ادینهو، آندرانیک تیموریان، میرهانی هاشمی، احمد کامدار، فرید بهزادی کریمی و فردین عابدینی در این بازی مهم استفاده کرده است.

حمید درخشان سرمربی تیم پرسپولیس نیز برای دیدار با تیم تراکتورسازی از سوشا مکانی، بابک حاتمی، مهرداد کفشگری، محسن بنگر، مایکل اومانیا، مهدی جعفرپور، محمد نوری، فرناندو گابریل، امید عالیشاه، پیام صادقیان و تادئو استفاده کرده است.

نوروزی مهاجم پرسپولیس نیز غایب این تیم در برابر تراکتورسازی است که در آخرین لحظات در تمرین امروز مصدوم شد و این بازی را از دست داد.