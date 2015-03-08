نتانیاهو عامل اصلی انزوای اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، «اسحاق هرتزوگ» رهبر حزب کار و «زیپی لیونی» رهبر حزب جنبش اقدامات و سیاست های نخست وزیر رژیم صهیونیستی را عامل اصلی انزوای رو به افزایش این رژیم در مجامع بین المللی دانست.

این دو رهبر ائتلاف ضدنتانیاهو در انتخابات پارلمانی اسرائیل امروز یکشنبه طی کنفرانسی در مرکز هرتسلیا با بیان این مطلب اعلام کردند اگر دولت آنها روی کار بود این رژیم دچار چنین وضعیت اسفباری نمی شد.

در بخشی از این کنفرانس لیونی تاکید کرد ائتلاف آنها موسوم به «اتحاد صهیونیستی» بهتر از نتانیاهو می تواند با اعراب مذاکره کند. همچنین هرتزوگ از بهبود مناسبات تل آویو-واشنگتن در صورت به قدرت رسیدن این ائتلاف خبر داد. هرتزوگ مدعی شد بهتر از نتانیاهو می داند که چگونه می توان با اوباما تعامل داشت و اعتمادسازی کرد.

این دو سیاستمدار صهیونیست همچنین تاکید کردند که در این موضوع که یک ایران هسته ای تهدیدی جدی برای این رژِیم به شمار می رود با نتانیاهو اشتراک دارند اما راه های مقابله آنها با این تهدید کاملا متفاوت از وی است.