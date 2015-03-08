شماره هفتم گفتمان الگو منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره دکتر محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت سخن می‌گوید. همچنین نقدها و پیشنهادهایی از فرشاد مومنی، فریدون انتظاری، سیدفرشاد فاطمی و علی‌اصغر سعیدی درباره نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مسیر توسعه ارائه شده است.

در شماره هفتم گفتمان الگو همچنین مناظره‌ای خواندنی میان سیدمحمد بهشتی و مهدی فیروزان می‌خوانید که به موضوع بیماری‌های فرهنگی جامعه ایرانی اختصاص یافته و آثاری از حسن بنیانیان و سیدباقر پیشنمازی، تکمیل‌کننده آن هستند.

همچنین گفت‌وگویی چالشی با مصطفی ملکیان درباره مفهوم توسعه و مصاحبه عمیقی با دکتر خسرو باقری درباره رابطه علم دینی و پیشرفت، از دیگر مطالب شماره ویژه نوروزی است.

بررسی کارنامه روشنفکران ایرانی در ارائه مدل توسعه موضوع بخش «نظریه» این مجله است که با آثاری از هادی خانیکی، ناصر فکوهی، محمدباقر خرمشاد، مصطفی ملکوتیان، علیرضا صدرا، بیژن عبدالکریمی، مرتضی منشادی و نقدهای جدی شهریار زرشناس شکل گرفته است.

در شماره ویژه نوروزی گفتمان الگو همچنین می‌توانید پرونده‌هایی درباره وحدت جهان اسلام، شخصیت نوآوری شهید صدر و تجربه توسعه قطر بخوانید. همچنین یک گفت‌وگوی ویژه با پروفسور هاجون چنگ نویسنده کتاب مشهور «نیکوکاران نابه‌کار» و گزارش ویژه‌ای از برگزاری همایش سالانه «علوم انسانیِ اسلامی» در جاکارتای اندونزی بخش‌های دیگر گفتمان الگوی هفتم هستند.

شماره نوروزی این مجله در دکه‌های منتخب مطبوعاتی و فروشگاه‌های معتبر کتاب عرضه می‌شود. همچنین می‌توانید با ارسال نشانی خود به شماره ۱۰۰۰۰۲۹۹ آن را خریداری کنید.