به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد شاعری افزود: آلودگی هوا، آلودگي آب و خاك به علت تخلیه سالانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب فاضلاب به زمین های زراعی،تخلیه ۸۰۰ میلیون مترمکعب فاضلاب به چاه های جذبی، دفن حدود ۸ هزار تن زباله و ۵۰ هزار تن نخاله ساختمانی، بحران كمبود آب، آلودگی صوتی و ... از جمله مهمترین معضلات شهر تهران است.

رئيس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران اظهار داشت: توسعه پایدار توسعه ای چند بعدی است و ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی ، محیط زیستی و ... را در بر می گیرد.

وی افزود: متاسفانه در شهر تهران، عوامل و عناصر اصلي توسعه پایدار ارتباط و تعامل قابل قبول به علت مديريت چند پارچه با يكديگر نداشته و به همين دليل پايدار ي شهر آسيب ديده است.

شاعری تصریح کرد: مردم نمره قابل قبولی به خدمات شهرداری در حوزه عمرانی، حمل و نقلی و خدمات شهري می دهند و به همين علت هر مشکلی را که در شهر مشاهده می کنند خواهان حل آن توسط شهرداری هستند این در حالی است که شهرداری در بسياري از مشكلات شهري مسئوليت و اختيارات لازم را ندارد.

وی اضافه کرد: نبود مدیریت یکپارچه نوعی از هم گسیختگی و بی نظمی ایجاد می کند که این بی نظمی مضرات زیادی به دنبال خواهد داشت.

رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداری تهران با بيان اينكه شهر تهران دچار چند پارچگي در مديريت محيط زيست شهري است گفت: چندپارچگي در اداره شهر منجر به بهم ريختگي محيط زيست شهري مي شود.

به گفته شاعری، در صورتی مشكلات محیط زیست شهری به صورت علمی و فنی مدیریت می شود که این مدیریت یکپارچه، هماهنگ و مقتدرانه باشد.

وی با تاکید بر اینکه معضل آلودگی هوا یکی از مهمترین معضلات شهر تهران است، تصریح کرد: در بعضي از سالهای اخیر تا حدود ۷۰ درصد از روزهای سال ناسالم و آلوده بوده است ، امسال نیز تا کنون ۱۰۷ روز ناسالم را در تهران تجربه كرده ايم.

شاعری به آلودگی خاک و منابع آب اشاره و اضافه کرد: تخلیه سالانه ۵۰۰ میلیون متر مکعب فاضلاب خانگی ، صنعتی و بیمارستانی به زمین های زراعی جنوب تهران موجب آلوده شدن حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی می شود .

وی افزود: دفع و دفن حدود ۸ هزار تن زباله و بیش از ۵۰ هزار تن نخاله ساختمانی و تخلیه ۸۰۰ میلیون متر مکعب فاضلاب به چاههای جذبی از دیگر آسیب هایی است که به محیط زیست شهر تهران وارد می شود.

شاعری با بیان اینکه ۷۵ درصد فاضلاب شهر تهران وارد چاههای جذبی شده و آبهای زیرزمینی را آلوده می کند گفت: در شهر تهران حدود ۶۰ درصد شبكه فاضلاب داريم كه تنها ۲۵ درصد شهروندان به شبكه اتصال دارند و اين وضعيت موجب آلوده شدن آبهاي زير زميني و زمين هاي كشاورزي مي شود.

وی در ادامه اظهار کرد: به علت خشکسالی های مداوم و بهره وری پایین و کاهش شدید سطح مخازن سدها و خشک شدن دو سد لتیان و لار هم اکنون بحران آب در شهر تهران جدی است. و در آينده نزديك شاهد پديده ريزگردهاي شديد تر از گذشته در تهران خواهيم بود.

شاعری با بیان اینکه آلودگی صوتی در شهر تهران ۱۵ تا ۲۵ دسی بل فراتر از حد مجاز است گفت: این وضعیت در اطراف فرودگاه مهر آباد و ایستگاه راه آهن بحرانی است.

وی به كاهش شدید تنوع زیستی به علت آلودگی های زیست محیطی شهر تهران اشاره کرد و گفت: بارگذاری بیش از حد صنعتی و خارج از توان اکولوژیک کلانشهر تهران موجب افزایش انواع آلاینده ها و فشار مضاعف بر شهر می شود به طوری که هم اکنون حدود ۳۳ درصد صنعت کشور در تهران مستقر است.

شاعری با بیان اینکه بیش از ۲۰ درصد جمعیت کشور در دشت تهران (حدود ۱ درصد مساحت كشور ) مستقر شده اظهار کرد: متاسفانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف روزانه سوخت فسیلی در تهران است و روزانه حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب آب مصرف می کنیم. كه ۸۰ درصد آن تبديل به فاضلاب آلوده مي شود.

وی به عمده ترین شاخصهای مورد ارزیابی برای وضعیت محیط زیست شهر تهران اشاره و بیان کرد: آلودگی هوا، آلودگی صوتی، وضعیت پسماند، رفت و روب ، سرانه فضای سبز، شبکه فاضلاب شهری، فاضلاب بیمارستاني، وضعیت حمل و نقل عمومی و زوائد بصری از جمله شاخصهای مورد نظر در ارزيابي مي باشد.

شاعری مهمترین عامل به وجود آمدن وضعیت کنونی را فقدان مديريت يكپارچه شهري، بكارگيري الگوهاي توسعه نامتوزان و ناپايدار، عدم رعایت استاندارد ها ي زيست محيطي و عدم سازگاري صنايع و فرايندهاي توسعه با محيط زيست دانست و گفت: ناسازگاري صنایع با محیط زیست ، تولید و عرضه خودروهای با استاندارد پایین، مصرف بی رویه و غیر استاندارد انرژيهاي فسیلی و مصرف بی رویه آب از دیگر عواملی است که منجر به بهم ریختگی وضعیت محیط زیست شهر تهران شده است، بنابراین باید با تغییر و اصلاح در رفتارها و الگوهاي توسعه و رويكردها اين وضعيت را مي توانيم تغيير دهيم.

وی به موضوع انتقال پایتخت اشاره و بیان کرد: مشکل با انتقال پایتخت كم مي شود اما حل نمی شود، مگر مشكلات اصفهان، اراك، اهواز، تبريز، مشهد، شيراز، و ساير كلانشهرهاي ديگر كه مشكلات مشابهي دارند به خاطر پايتخت بودن آنهاست ؟مشكل اصلي در رفتارهاي نامناسب و الگوهاي غلط توسعه است ، پس به جاي تغيير پايتخت بايد رفتارمان را تغيير دهيم.

شاعری در ادامه با اشاره به اينكه بايد الگوهاي توسعه سنتي تغيير يابد و نظام برنامه ريزي و تصميم سازيهاي صرفاً اقتصاد محور اصلاح شود و جايگاه محيط زيست در نظام برنامه ريزي و اجرايي كشور بازبيني گردد، اظهار نمود : سوال اين است محيط زيست اولويت چندم ماست، اول يا آخر؟ چه ميزان اعتبار و منابع براي حل مشكلات محيط زيست اختصاص مي يابد؟ آيا ساختار فعلي محيط زيست در كشور قادر به حل مشكلات و چالشهاي پيش رو مي باشد؟

رئيس ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداری تهران، خاطر نشان كرد: استانداردها و ضوابط محيط زيست در اجراي طرحهاي توسعه چقدر اجباري و الزامي است؟ اگر سازمان يا اشخاصي دچار تخلفات محيط زيستي شدند چگونه بايد مجازات شوند؟ اگر طرح يا پروژه هايي دارای طرح ارزيابی و پيوست زيست محيطي نبودند و اجرا شدند و موجب تخريب محيط زيست گرديدند چه كسي و به چه ميزان پاسخگو است.

وي ادامه داد: اگر خودروي آلوده، صنعت آلاينده با سوخت بدون كيفيت و استاندارد در حال عرضه است چه برخوردي با اين عوامل مخرب كه سلامتي انسانها را تهديد مي كند بايد صورت گيرد، آيا در حال حاضر دستگاههاي نظارتي و مسئول به وظايف خود عمل مي كنند ‌يا با تعامل و اغماض از آنها عبور مي نمايند و دهها سوال ديگر كه پاسخ آنها هر چند مشخص است ولي متاسفانه اقدامي عملي و كار ساز كمتر مشاهده مي شود.

شاعری اظهار كرد: هر روز شاهد هستيم هرچه جلوتر مي رويم مشكلات محيط زيستي افزون و عمل به وظايف و قوانين و دستورات متاسفانه اندك مي شود، به اميد روزي كه مردم شهرمان با داشتن هواي پاک و آبی گوارا و غذایی سالم از امنيت خاطر لازم برخوردار باشند.