لزوم تبیین خودکنترلی بین مدیران/ از روشهای نوین نظارت استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر یکشنبه در همایش "نظارت مقاومتی گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی" با تاکید بر اینکه امروز نظارت و ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای مهم در فعالیتهای مدیران محسوب می شود اظهار داشت: در این راستا روز به روز دایره نظارت و همچنین ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی گسترش پیدا می کند که البته باید دید که این امر مثبت بوده و یا اینکه منفی است.

وی با بیان اینکه به اعتقاد من این گسترش نظارت ها یک نوع علامت منفی در نظام اجرایی کشور محسوب می شود عنوان کرد: با این وجود کار به جایی رسیده که به ناچار نظارت ها بیشتر شده تا نقایص موجود در نظام اجرایی کشور برطرف شود.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه در تمام سیستم های دنیا نظارت و ارزیابی عملکرد وجود دارد ادامه داد: به طور حتم نمی توان بدون این دو موضوع نواقص را در دستگاهها برطرف و یا اینکه نقاط قوت در آنها را برجسته و معرفی کرد.

بدری با تاکید بر ضرورت نظارت بر دستگاهها و همچنین نظام اجرایی کشور بیان داشت: البته این امر نباید به صورت سنتی باشد چرا که به موازت افزایش نظارت ها تخلفات اداری نیز پیچیده تر و بیشتر می شوند.

وی با بیان اینکه بسیاری از افراد در نظام اجرایی وقتی می خواهند تخلفی را انجام دهند به صورت پیچیده عمل می کنند تصریح کرد: اگر از روشهای سنتی در نظارت بر دستگاهها استفاده کنیم به هیچ عنوان به جایی نمی رسیم.

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر ضرورت ایجاد تحول در نظارت بر نظام اجرایی ادامه داد: گاهی مواقع ممکن است که نظارت منجر به جلوگیری از خلاقیت و ابتکار مدیر شود که در این راستا باید نظارت ها را به صورت بسیار ظریف و در عین حال پیچیده انجام داد.

بدری همچنین یکی از مشکلات موجود در نظام اجرایی کشور را برخی ملاحظات مدیران و مسئولان عنوان کرد و گفت: متاسفانه ما در برخی مواقع شاهد این هستیم که بعضی مدیران در اجرای وظایف خود ملاحظاتی داند که البته این امر نیز منجر به ایجاد پدیده فساد در کشور می شود.

وی با تاکید بر اینکه اختلاس و فساد زمینه هایی دارد که باید برای از بین رفتن از آنها چاره اندیشی شود گفت: مهم ترین زمینه در ایجاد پدیده اختلاس در نظام اجرایی کشور ملاحظات برخی مدیران، سوء عملکرد و مدیریت برخی افراد است.

رئیس کل دادگستری لرستان همچنین تزلزل مدیریت را یکی دیگر از عوامل ایجاد فساد در نظام اجرایی کشور برشمرد و گفت: متاسفانه در برخی مواقع شاهد هستیم که عمر مدیریت ها بسیار کوتاه بوده که در این صورت مدیر مجبور به متوصل شدن به برخی راهها و روشها برای جلب و تامین منافع شخصی خود می شود.

بدری همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ خود کنترلی و نظارت بر کار خود در بین مدیران و مسئولان تاکید کرد و گفت: به طور حتم اگر مدیری کار خود را به درستی و به موقع انجام دهد ما شاهد برخی آسیب ها در حوزه اجرایی کشور نخواهیم بود.

وی همچنین به برخی از مشکلات موجود در واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه در پرداخت تسهیلات به متقاضیان موضوع اهلیت داشتن و ارائه طرح های کارشناسی مدنظر قرار نمی گیرد.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه به طور مثال واحد تولیدی در استان داریم که سرمایه اولیه آن برای راه اندازی واحد تنها ۴۰۰ میلیون بوده است ادامه داد: این در حالیست که با گذشت هفت تا هشت سال این واحد بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان بدهی دارد.

وی با بیان اینکه همین واحد برای استان بحران کارگری ایجاد کرده است عنوان کرد: این در حالیست که با ورود ما بدهی های برق، آب و گاز و ... این واحد مدنظر قرار نگرفته شده تا فعال باشد و این در حالیست که این واحد بعد از هشت سال برای پرداخت بدهی خود تنفس می خواهد.

رئیس کل دادگستری لرستان متاسفانه واحدهای تولیدی استان را به برخی افراد که اهلیت کار، سابقه و فعالیت کار تولید نداشته اند واگذار شده است افزود: این در حالیست که این افراد این سرمایه بادآورده را جاهای دیگر برای اینکه ۱۰ برابر سود داشته باشند سرمایه گذاری کرده اند.