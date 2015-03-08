۲۸۵ واحد صنعتی در صنعت بسته بندی استان قزوین فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقهار ناصحی ظهر یکشنبه در دیدار آلفرد پیرسون دبیرکل سازمان جهانی بسته بندی با استاندار قزوین گفت:شاید بتوان گفت که در حوزه بسته بندی به صورت مدون با مدل مشخص کاری نشده در حالی که یک مدا توسعه خوشه می تواند کمک کندتا با ایجاد شبکه مجازی در قالب یک برنامه مدون کارهای تاثیرگذاری را صورت داد.

ناصحی بیان کرد: در استان قزوین ۲۸۵ واحد صنعتی در حوزه تولید مواد اولیه و صنعت بسته بندی فعالیت می کند و در برنامه پنج ساله کشور نیز عضویت ایران در اتحادیه بسته بندی آُسیایی پیش بینی شده بود که به نظر می رسد ایران می تواند جایگاه بهتری در این خصوص به خود اختصاص دهد.

وی اضافه کرد: در ۲.۵ سال گذشته کارهای خوبی صورت گرفته و کارها جلو افتاده به طوری که قادریم زودتر از زمان پیش بینی شده در مسیر پیوستن به سازمانهای جهانی گام برداریم و امروز دیگر حضور در آسیا نمی تواند ما را راضی کند لذا در صدد عضویت در سازمان جهانی بسته بندی (WPO) هستیم.

ناصحی تصریح کرد: برای ورود به سازمان جهانی صنعت بسته بندی(wpo)، باید وضعیت کنونی این صنعت را در حد استانداردهای جهانی قابل عرضه به جهان مهیا کنیم.

وی افزود: خوشبختانه در کشور ما این قابلیت وجود دارد تا توانمندی ایرانیان در سطح جهان معرفی شود که در این راستا با دعوت از پروفسور کیث آلفرد پیرسون دبیرکل سازمان جهانی بسته بندی در همایش بزرگ صنعت بسته بندی که از ۹ تا ۱۹ اسفند ماه در مصلی تهران برگزار شد شاهد حضور گسترده صنعتگران بودیم که توانمندی خود را بخوبی ارائه کردند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان بیان کرد: نخستین جشنواره برترین های صنعت بسته بندی کشورمورد توجه و استقبال صنعتگران قرار گرفت و شاهد همکاری وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و شهرداری کلان شهر تهران، سازمان میراث فرهنگی ، دانشگاه های علمی نیز بودیم.

آلفرد پیرسون دبیرکل سازمان جهانی بسته بندی همچنین امروز از سه واحد صنعتی از جمله شرکت های گلد ایران تولیدکننده لوازم خانگی، آسان پک و آراپوش گستر از صنایع بسته بندی و نیز شهرک صنعتی کاسپین بازدید کرد.