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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۲۳

با پیروزی برابر آذربایجان غربی و فارس/

تهران و خوزستان راهی دیدار نهایی مسابقات تنیس جوانان کشور شدند

تهران و خوزستان راهی دیدار نهایی مسابقات تنیس جوانان کشور شدند

قم - تیم‌های تنیس تهران و خوزستان با پیروزی برابر آذربایجان غربی و فارس راهی دیدار نهایی مسابقات تنیس جوانان کشور شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس جوانان کشور ظهر یکشنبه در قم با شکست آذربایجان غربی برابر تهران و برتری خوزستان برابر فارس دنبال شد.

در این مسابقات که در آکادمی تنیس ویونا اسپورت مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می‌شود تیم تنیس تهران برابر آذربایجان غربی قرار گرفت و موفق شد حریف خود را ۳ بر صفر شکست دهد.

آذربایجان غربی که در مرحله یک چهارم نهایی در یک بازی جنجالی و پرحاشیه با رای داوران برابر قم به پیروزی رسیده بود در این مسابقه در ۲ بازی انفرادی اول و دوم بازنده شد و سپس با عدم حضور در بازی دوبل، ۳ بر صفر مغلوب حریف خود شد.

در این بازی و در مسابقه انفرادی نخست، امین انوری از تهران به دیدار آرمان جلیلی از آذربایجان غربی رفت و موفق شد در ۲ ست با نتایج مشابه ۶ بر ۴ حریف خود را شکست دهد و در دومین بازی انفرادی آرش سوری از تهران با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر ۳ از سد آرین افشار از آذربایجان غربی عبور کرد.

تیم تنیس خوزستان نیز در یک بازی حساس و نزدیک موفق شد ۲ بر یک فارس را شکست دهد و حریف تیم تنیس تهران در مسابقه نهایی شود.

در این مسابقه در مسابقه انفرادی نخست، کاوه ادیبی از خوزستان به دیدار هوتن حجتی از فارس رفت و با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر ۳ حریف خود را شکست داد اما در مسابقه انفرادی دوم، محمد کارگران از فارس با نتایج ۶ بر صفر و ۶ بر یک برابر بنیامین داوودی از خوزستان به برتری رسید.

در مسابقه دوبل و تعیین کننده تیم پیروز این مسابقه، تیم دو نفره ادیبی و داوودی از خوزستان برابر تیم دو نفره کارگران و صفایی به برتری رسید تا خوزستانی‌ها راهی مسابقه نهایی شوند.

کد مطلب 2514119

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