اقتصادمقاومتی ریاضت اقتصادی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرحمت الله اکرمی گفت: باید بدانیم، اقتصاد مقاومتی با شعار صرف محقق نمی شود. وی بیان داشت: همانطور که مقام معظم رهبری مدت ها پیش از اعمال تحریم ها، اشاره کرده بودند که اقتصاد کشور باید از اتکاء به نفت رها شود و در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز تاکید مجددی بر آن داشتند، نباید منابع درآمدی دولت آن قدر به نفت وابسته باشد که با کم و زیاد شدن قیمت نفت، نوسانات اقتصادی در کشور رخ بدهد.

اکرمی افزود: وقتی مقام معظم رهبری با نگاه ژرف خودشان تاکید می کنند که فرار مالیاتی یک جرم است، نگاه کارکنان بسیجی شاغل در امور مرتبط با مالیات باید متفاوت از پیش شود. وی گفت: در چارچوب اقتصاد مقاومتی خیلی کارها انجام شده، ولی کار انجام نشده هم زیاد است، از جمله اینکه باید نهایت تلاش مان را انجام دهیم تا فرار مالیاتی را به صفر برسانیم.

خزانه دار کل کشور با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند مدیریت جهادی است بیان داشت: اگر این نگاه ما باشد، قطعا نحوه کار ما با انچه که امروز انجام میدهیم باید متفاوت باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بد خرج کردن در اقتصاد مقاومتی یک معضل است اظهارداشت: منظور من این نیست که کم خرج کنیم، بلکه باید خوب خرج کنیم