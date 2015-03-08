همایش علمی دانشجویی هوای پاک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید میرزایی رئیس جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی و رئیس این همایش گفت: در این همایش علمی - دانشجویی که توسط جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی برگزار می شود سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، یوسف آرمودلی معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران، مهدی فیض معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی و جمعی از استادان، صاحبنظران و دانشجویان حضور خواهند داشت تا راهکارهای علمی کاهش آلودگی هوا را در قالب سخنرانی و ارائه مقاله بررسی کنند.

به گفته وی، مدیریت آلودگی هوا؛ آموزش، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی؛ اثرات آلودگی هوا؛ تجارب جهانی؛ اقتصاد و آلودگی هوا؛ حقوق محیط زیست؛ و انرژی های نو و آلودگی هوا محورهای اصلی همایش را تشکیل می دهند.

همایش یک روزه علمی - دانشجویی هوای پاک، روز دوشنبه 18 اسفند از ساعت 9 صبح الی 16 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.