  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۲۹

همایش علمی دانشجویی هوای پاک برگزار می شود

همایش علمی دانشجویی هوای پاک برگزار می شود

همایش ملی علمی - دانشجویی هوای پاک با هدف بررسی راهکارهای کاهش آلودگی هوا و تحقق هوای پاک روز دوشنبه 18 اسفند ماه جاری در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید میرزایی رئیس جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی و رئیس این همایش گفت: در این همایش علمی - دانشجویی که توسط جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی برگزار می شود سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، یوسف آرمودلی معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران، مهدی فیض معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی و جمعی از استادان، صاحبنظران و دانشجویان حضور خواهند داشت تا راهکارهای علمی کاهش آلودگی هوا را در قالب سخنرانی و ارائه مقاله بررسی کنند.

به گفته وی، مدیریت آلودگی هوا؛ آموزش، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی؛ اثرات آلودگی هوا؛ تجارب جهانی؛ اقتصاد و آلودگی هوا؛ حقوق محیط زیست؛ و انرژی های نو و آلودگی هوا محورهای اصلی همایش را تشکیل می دهند.

همایش یک روزه علمی - دانشجویی هوای پاک، روز دوشنبه 18 اسفند از ساعت 9 صبح الی 16 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2514131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها