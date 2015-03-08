نصب ۳۷۷ دوربین نظارت تصویری در محورهای استان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جعفري نسب بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برای راه اندازي اين دوربين‌ها بيش از ۲۲ ميليارد تومان اعتبار هزينه شده است.

وی از اجراي طرح هاي انتظامی و امنيتی براي مقابله با توليد و توزيع کنندگان مواد محترقه در مازندران خبر داد و افزود: عزم جدي پليس در برخورد با برهم زنندگان امنيت عمومي، سارقان و مزاحمان به نواميس مردم در آستانه نوروز در استان جزم شده است.

وي افزود: هم اکنون تمامی مجتمع ‌های تجاری و طلا فروشی ‌هاي استان زير پوشش امنيتی و انتظامی پليس قرار گرفته و سطح بازار های مازندران از امنيت و آرامش کاملي براي مردم در آستانه پايان سال برخوردار است.

فرمانده انتظامي مازندران با اشاره به شناسايی مجرمان سرقت‌هاي خرد و پيگيرد اين افراد از سوي پليس، تصريح کرد: پليس برخورد جدي با اراذل و اوباش و مزاحمت‌هاي خياباني در آستانه نوروز خواهد داشت.

جعفري نسب با بيان اينکه آرامش کاملي در سطح بازارهاي استان از سوي پليس براي خريد عيد شهروندان در آخر سال صورت مي‌گيرد، افزود: مزاحمان حريم عمومي و نواميس مردم شناسايي و در صورت مشاهده، برخورد قانوني خواهند شد.

وي با اعلام اينکه مسافران نوروزي در ايام نوروز، حرمت ايام فاطميه و مردم مازندران را رعايت کنند، گفت: با مسافراني که اقدام به حمل حيوانات اهلي در خودروي کنند، برخورد و خودروي آنان توقيف مي‌شود.

کشف ۱۰۰ هزار عدد انواع مواد محترقه

فرمانده انتظامي استان مازندران همچنين از کشف بيش از ۱۰۰هزار عدد انواع مواد محترقه در طي دو هفته گذشته در استان خبر داد و افزود: پليس براي مقابله با تهيه وتوزيع کنندگان مواد محترقه برابر قانون بشدت برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به ارجاع بيش از ۹ هزار پرونده به مراکز مشاوره و مددکاری کلانتری های استان، از مصالح ۷۲ درصدی اين پرونده های در سال جاري خبر داد و افزود: دواير مددکاري و مشاوره کلانتری ها علاوه بر كاهش بار قضايی پرونده ها، نقش انکار ناپذيری در كاهش آسيب ها و جرايم اجتماعي دارند.

وي رسيدگی به حل تعارضات خانوادگی، افزايش درصد مصالحه در پرونده های خانوادگی و در نهايت تحکيم بنيان خانواده را اولويت برنامه مشاوران و مددکاران اجتماعي دانست و افزود : هر متغيری که بر نهاد خانواده تاثير منفي داشته باشد بايد کنترل شود.

وي با اشاره به اقدامات و عملکرد مرکز مشاوره آرامش فرماندهي انتظامي استان در سال جاري از مراجعه بيش از پنج هزار شهروند براي دريافت خدمات مشاوره اي به اين مرکز خبر داد و افزود: کارشناسان مجرب اين مرکز در زمينه هاي مختلف روان شناختي، خانوادگي، فردي، حقوقي، انتظامي به شهروندان خدمات رايگان مشاوره اي ارائه دادند.

اجرای طرح مشاوران دوایر اجتماعی کلانتریها

سردار جعفري نسب به اجرای طرح مشاوره فعال مددکاران و مشاوران دواير اجتماعی کلانتری ها اشاره کرد و افزود : در سال جاری بيش از ۲۲ هزار نفر درسطح مدارس و مساجد استان در طرح مشاوره فعال پليس شرکت کردند و تحت آموزش مهارت هاي زندگي قرار گرفتند.

اين مقام انتظامی با اشاره به اجراي طرح مکنا در همه کلانتري هاي استان از نوسازی، تجهيز و راه دواير اجتماعي و مددکاري ۲۶ کلانتري استان در سال جاری خبر داد و يکي از برنامه ها و طرح های مهم پليس در ارتباط با مراکز مشاوره را در استان مازندران، طرح معتمدين محلات اعلام کرد و افزود : در اين طرح معتمدين و ريش سفيدان در هر محله و شهر براي حل و فصل مشکلات مراجعان در کلانتری ها با پليس همکاری و مساعدت می کنند.