همکاری علمی و فناوری ایران با تاتارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در دیدار با رییس جمهور تاتارستان، با اشاره به مشترکات فرهنگی و تاریخی دو کشور، بر تقویت مناسبات فناوری تأکید کرد و افزود: همکاری دو کشور بسیار مورد علاقه جمهوری اسلامی ایران است و برای گسترش این همکاری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران به طور کامل آماده ایجاد زمینههای همکاری خواهد بود.
ستاری با اشاره به تحقق مناسبات توافق شده بین ایران و تاتارستان در زمینه های علمی و فناوری به ویژه در حوزه اقتصاد دانش بنیان ابراز کرد: طی بازدید هیات تاتارستان از بخشهای دولتی و خصوصی، مراکز پژوهشی و پارک فناوری پردیس معاونت علمی، زمینه های همکاری در حوزه فناوریاطلاعات، نانو، لیزر و مواد پیشرفته بررسی شد و امیدواریم همکاری های خوبی در این حوزهها محقق شود.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به ظرفیتهای گسترده تعاملات علمی و فناوری میان دو کشور گفت: امیدواریم دیدارهای بین دو طرف افزایش همکاریها و مبادلات تجاری میان ایران و کشور روسیه را به دنبال داشته باشد.
رییس جمهور تاتارستان نیز ضمن ابراز خرسندی از ایجاد زمینه گسترش همکاریها میان دو کشور ایران و تاتارستان، بر لزوم حفظ اشتراکات و نزدیکی بین دو طرف تأکید کرد و افزود: این اشتراکات در گسترش همکاریهای ما در بخشهای تجاری، تحقیقاتی، آموزشی فناوری، صنعتی بسیار حائز اهمیت بوده است و امیدواریم بتوانیم این زمینهها را توسعه دهیم.
وی افزود: در قالب این سفر هیاتی ۴۵ نفره متشکل از فعالان بخش خصوصی و تجاری تاتارستان به ایران آمده اند و به طور کامل آمادگی دارند در پروژه های مختلف مشارکت داشته باشند.
