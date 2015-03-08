افزایش ۲۰ درصدی مسافران و پروازها در فرودگاههای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مشاء زمینی عصر یکشنبه در جلسه ستاد نوروزی با اشاره به فرارسيدن سفرهاي نوروزي گفت: فرودگاههاي مازندران درآمادگي كامل براي استقبال از مسافران نوروزي است.

مشاء زميني بااشاره به اينكه درايام نوروز بيش از نيمي از پروازهاي داخلي سفرهاي نوروزي از فرودگاههاي استان سرويس دهي مي شوند افزود: امسال نيز با افزايش ۲۰ درصد مسافر و پرواز در فرودگاههاي استان مواجه هستيم.

مدير كل فرودگاههاي استان از تشكيل ستاد تسهيلات نوروزي درفرودگاههاي استان خبر داد و گفت: اين ستاد از۲۵بهمن فعاليت خود را براي اجراي تمهيدات لازم درفرودگاههاي ساري، نوشهر و رامسر آغاز كرده است.

مشاءز ميني در خصوص سفرهاي نوروزي گفت: تامين ايمني و امنيت، ارائه خدمات بهينه فرودگاهي، نظارت برعملكرد شركتهاي هواپيمايي و آماده سازي ترمينالها، نمازخانه ها و زيباسازي فضاي سبز وكاشت گلهاي فصلي در اولويت هاي خدمات رساني به مسافرين نوروزي فرودگاهي است.

وي بااشاره به اينكه همكاران ما در فرودگاههاي استان و تمامي ارگانها و سازمانها آمادگي ارائه سرويس هاي رفاهي و خدماتي را به مسافرين دارند گفت: مسئولان فرودگاهي درمدت باقي مانده به سفرهاي نوروزي تمام تلاش خود را معطوف به رضايت مسافران كنند.

مديركل فرودگاههاي استان بااشاره به اينكه شركت هاي هواپيمايي بايد ازقبل به مسافران جهت زمان وساعت تاخيرات احتمالي پروازها اطلاع رساني كنند گفت: نبايد مسافران در فرودگاه دچار سردرگمي شوند وحتما" بايد نماينده تام الاختيار شركت هواپيمايي درزمان پرواز درفرودگاه جهت پاسخگوئي به مسافران حضور داشته باشند.

لي محمد زاده مدير راهداري اداره کل راه و شهرسازی مازندران نیز در حاشیه جلسه شورای حمل و نقل نوروزی گفت: راه ساخته شده و تحت بهره برداري با گذشت زمان و با توجه به شرايط جوي و طبيعي ، حجم رفت و آمد ، بارهاي وارده و مشخصات فني و اجرائي اوليه، نياز به نگهداري و رفع خرابي داشته بنابراين ضرورت دارد با آغاز بهره برداري از هر راهي عمليات نگهداري نيز بصورت مستمر در تمام مدت به انجام رسد تا ضمن افزايش عمر راه از متلاشي شدن و خرابي زودرس آن جلوگيري شود.

فعالیت اکیپ های راهداری نوروزی

وي تصريح کرد: از اين رو اين اداره كل در راستاي برنامه ها و اهداف خود در زمينه حفظ و نگهداري رويه راههاي تحت پوشش خود اقدامات گسترده اي در قالب ۶ اكيپ راهداري را در سرتاسر محورهاي اصلي استان دستور كار خود داشته است.

محمدزاده يادآور شد: طرح مذكور در قالب عمليات ويژه راهداري نوروزي اين اداره كل در سطح كليه محورهاي اصلي و شرياني استان به اجرا در مي آيد.