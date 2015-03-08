پیشگیری از معلولیت های ترافیکی در نوروز/ غربالگری بینایی نوزادان

به گزارش خبرنگار مهر، مینو رفیعی در نشست خبری بعد از ظهر یکشنبه به فعالیت های حوزه پیشگیری از معلولیت ها اشاره کرد و گفت: طرح پیشگیری از معلولیت های زنان ۱۵ تا ۶۴ در سال جاری در محلات و روستاها و همچنین افراد دارای سواد کمتر اجرایی شد و سعی می کنیم در سال آینده جمعیت بیشتری تحت پوشش قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه طرح پیشگیری از معلولیت های ناشی از حوادث ترافیکی نیز یکی از طرح هایی است که در سال جاری اجرایی شد و در نوروز سال ۹۴ نیز این طرح اجرا خواهد شد.

به گفته مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی، طرح آگاه سازی ناشی از مین نیز در ۵ استان کشور برای دانش آموزان و والدین اجرایی شد و قصد داریم پیشگیری از معلولیت های دوره سالمندی را نیز در سال آینده از طریق آموزش های ارائه شده انجام داده اما هدف گذاری گسترده برای سال ۹۵ خواهد بود.

رفیعی گفت: مشاوره ژنتیک برای ازدواج های فامیلی و همچنین بارداری در سنین بالای ۳۵ سال یکی از اقداماتی است که در دفتر پیشگیری از معلولیت ها انجام می دهیم و همچنین با همکاری وزارت رفاه مشاوره ژنتیکی پیش از ازدواج را در استان های آبادان، بوشهر، میبد و شاهرود اجرایی کردیم بطوریکه در سه ماه پایانی سال تمامی ازدواج ها در این ۴ شهرستان از کانال مشاوره ژنتیک عبور کرده اند.

وی گفت: در سال ۹۳، ۱۰۰ هزار مشاوره ژنتیک انجام شده و همچنین ۴۰ مرکز مشاوره ژنتیک جدید نیز در کشور راه اندازی شده است به طوری که تعداد کل مراکز ژنتیک به ۲۴۰ مرکز رسیده است که در مجموع ۳۰ مرکز دولتی و مابقی آنها غیردولتی هستند.

مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی به غربالگری ناشنوایی و نابینایی اشاره کرد و گفت: تشخیص و مداخله بهنگام در زمان طلایی ۶ ماه اول زندگی می تواند باعث جلوگیری از ناشنوایی در کودکان شود اما بعد از گذشت ۶ ماهگی دیگر نمی شود برای نوزاد کاری کرد.

به گفته وی، طرح غربالگری شنوایی در تمامی بیمارستان ها و واحدهای دیگر غربالگری در سال جاری اجرایی شد بطوریکه ۶۵ درصد نوزادان متولد شده در سال جاری تحت پوشش طرح غربالگری قرار گرفته اند.

رفیعی با اشاره به اینکه با اجرای طرح غربالگری بینایی نیز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کودک تحت معاینه قرار گرفتند که در حدود ۱۵ هزار اختلال بینایی مانند تنبلی چشم کشف شد و ۸۰ هزار مورد اختلالات دیگر مانند انحراف چشم نیز شناسایی و به پزشک و جراح معرفی شدند.