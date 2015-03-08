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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۵۵

کشته شدن نظامی کانادایی در درگیری با پیشمرگه ها

کشته شدن نظامی کانادایی در درگیری با پیشمرگه ها

درگیری اشتباهی بین نظامیان کانادایی و نیروهای پیشمرگه در عراق به کشته شدن 1 نظامی کانادایی و مجروح شدن سه همقطار وی انجامید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، یکی از نظامیان مستقر کانادا در عراق در درگیری با نیروهای کرد کشته شد. بر این اساس یک یگان ارتش کانادا که در حال بازگشت از ماموریت شناسایی در شمال عراق بود، پس از روبرو شدن با نیروهای پیشمرگه اشتباهی با آنها درگیر شد.

وزارت دفاع کانادا با تایید این خبر اعلام کرد در این درگیری گروهبان «اندرو جوزف دویرون» کشته و سه همقطار وی نیز مجروح شده اند. در بیانیه ای که از سوی این وزارتخانه منتشر شده علت مرگ نظامی کانادایی درگیری شدن با نیروهای خودی در عراق عنوان شده است.  

کد مطلب 2514151

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