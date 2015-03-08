کشته شدن نظامی کانادایی در درگیری با پیشمرگه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، یکی از نظامیان مستقر کانادا در عراق در درگیری با نیروهای کرد کشته شد. بر این اساس یک یگان ارتش کانادا که در حال بازگشت از ماموریت شناسایی در شمال عراق بود، پس از روبرو شدن با نیروهای پیشمرگه اشتباهی با آنها درگیر شد.

وزارت دفاع کانادا با تایید این خبر اعلام کرد در این درگیری گروهبان «اندرو جوزف دویرون» کشته و سه همقطار وی نیز مجروح شده اند. در بیانیه ای که از سوی این وزارتخانه منتشر شده علت مرگ نظامی کانادایی درگیری شدن با نیروهای خودی در عراق عنوان شده است.