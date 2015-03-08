۱۴.۵میلیارد تومان اعتبار مدیریت بحران به خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالقاسم میرجلیلی بعد ازظهر یکشنبه در کارگروه مدیریت بحران خراسان جنوبی اظهارکرد: در سال جاری ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار مدیریت بحران به خراسان جنوبی اختصاص یافته که از این میزان هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در ابتدای سال برای جبران خسارت های ناشی از سیل و دیگر حوادث استان بوده است.

وی افزود:همچنین هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در اواخر سال جاری به مدیریت بحران استان اختصاص یافته که از این میزان سه میلیارد تومان به باند امداد و نجات شهرستان فردوس اختصاص یافته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: همچنین در سال جاری برای لایه روبی ایل راه‌های عشایر استان از محل اعتبارات مدیریت بحران ۷۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته و همچنین شش میلیارد تومان برای احیای قنوات و خسارت به بخش کشاورزی به جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اختصاص یافته است.

میرجلیلی گفت: در سال جاری تاکنون ۱۱ حادثه شامل سه مورد سرمازدگی، چهار مورد طوفان، وقوع ریزگردها و آفات نباتی و آتش‌سوزی، هفت مورد سیلاب و دو مورد زلزله بالای سه ریشتر در خراسان جنوبی رخ داده است.

وی ضمن درخواست از رسانه در زمینه اطلاع رسانی به مردم برای توجه بیشتربه اخطارهای کارشناسان هواشناسی گفت: در یک سال اخیر خشکسالی و سرمازدگی بیشترین خسارت مالی و سیل بیشترین خسارت جانی را به خراسان جنوبی وارد کرده است.