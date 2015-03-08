فعالیت ۶۳۰ کانون فرهنگی در مساجد روستایی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فوقی عصر یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی و نظارت بركانون های فرهنگی و هنری مساجد با اشاره به فعاليت ۹۲كتابخانه باز و ۲۵۰ كتابخانه عمومی در جوار مساجد روستايی و شهری اين استان، يادآورشد: طرح تلاوت نور در يكهزار و ۶۶۷مسجد با همكاری ائمه جماعت (اهدای ۲۵جلد قرآن کریم به مساجد درقالب طرح تلاوت نور)، طرح تفسير همراه در ۹۸۲مسجد با اهدای تفسیر همراه ۱۵ جلدی به ائمه جماعات مساجد و ۶۶ خانه نور در راستاي ترويج فرهنگ والای قرآني در ديارعلويان در حال فعاليت هستند.

فوقی با اشاره به اینکه انسان مومن از برکت حضور در مسجد هدایت و راهنمایی می شود و رهنمودهایی را دریافت می کند که او را از افتادن در دام های شیطانی حفظ می کند، اظهار داشت: برنامه ها و فعالیت ها در مساجد باید موجب افزایش عبودیت و بندگی مردم شود و مردم رابه کمال برساند.

وي با اشاره به اينكه كانون های فرهنگی و هنری بايد در راستای احيای كاركردهای مختلف مساجد گام بر دارند، گفت: مسجدی آباد است که در مسائل اجتماعی، انقلابی و موضوعاتی که به مصلحت جهان اسلام مربوط می شود، پیشگام باشد.

فوق با بیان اینکه نیمی از جمعیت کشور را بانوان به عنوان دختران و مادران امروز و آينده سازان فردا تشکیل می دهند و برنامه ريزی براي اين قشر يك ضرورت است، تصريح كرد: شكی نيست كه از صدراسلام زنان در مسجد حضور داشتند و وجود دارالصبيان «خانه كودك» در مساجد صدراسلام نيز گواه همين مسئله است كه ما به عنوان برنامه ريزان مساجد بايد براي حضور بانوان در مسجد برنامه ها داشته باشيم.

۳۷ هسته پژوهشی در مساجد فعالیت دارند

وي با اشاره به اهميت اجرای فعالیت های فرهنگی و هنري توسط کانون های مساجد در شهرها و به ويژه در روستا و مناطق دوردست و محروم، می تواند موجب شكوفايی استعدادها و توانمندی هاي اقشار مختلف جامعه به همراه احیا كاركردهای مختلف مساجد شود، يادآورشد: ۱۶وبلاگ و يك سايت، ۳۷هسته پژوهشی، ۲۵گروه فرهنگی و هنری و ۱۵نشيريه تجربی در كانون های مساجد روستايی اين استان فعاليت می كنند.

فوقی، برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی آشنایی با فرقه های ضاله، برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب، حضور در دوره آموزشی اندیشه های آسمانی، برگزاری اردوی تربیتی فصل رویش، انعقاد تفاهم نامه با نهضت سوادآموزی، نشست هم اندیشی با مدیران کانون های تخصصی، تشکیل جلسه با هسته های پژوهشی، برگزاری همایش شیعه و خطرات پیش روی، برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی، برگزاری سلسله همایش های سبک زندگی دینی و احیا جلسات سنتی قرآن را ازنمونه فعالیت های برجسته کانون های فرهنگی و هنری مساجد در مازندران برشمرد.

وي، برگزاری مسابقه نرم افزاری اصول و عقاید، برگزاری یادواره شهدا، برگزاری نشست های تخصصی نقش کتابخانه های کانون مساجد و مطالعه مفید، طرح اوقات فراغت، ویژه برنامه های دهه کرامت، دهه غدیر، هفته دفاع مقدس، دهه فجر را از ديگر برنامه های انجام شده در کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران اعلام كرد.

راه اندازی ۲۴ کانون تخصصی/ مسجد محوری مطالبه مقام معظم رهبری است

فوقی با اشاره به پشتیبانی مالی از گروه های تئاتر و نشریات تجربی کانون های فرهنگی و هنری، در کانون های مساجد این استان، یادآورشد: ۲۴ کانون تخصصی با عناوین قرآن وعترت، آموزش، پژوهش، فناوری اطلاعات، کتابخانه ای، مهدویت، همایش ها، ایثار وشهادت، سمعی و بصری وتبلیغات، مشاوره، شعر و ادبیات، ورزش، بازرسی، حجاب وعفاف، سلامت، ولایت، عقایداسلامی، نماز، عترت، هنرهای تجسمی در این استان فعالیت می کنند.

وی با تأکید بر اینکه یکی از مطالبات مقام معظم رهبری مسجد محوری است، ادامه داد: عليرضايونسی رستمی معاون سياسي و امنيتي استاندار مازندران، محمد فوقی مسئول ستاد هماهنگي و نظارت برکانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران، يارعلی درزي مسئول بسيج محلات، مهدی محمدی فرماندارشهرستان قائمشهر، محمد محمديان بخشدار هزارجريب نكا و اكبررضوانی شهردار كلارآباد، به عنوان مدیران مسجد محور مازندران تجلیل شدند.

فوقی ضمن تشريح ديگر برنامه هاي بيست و دومين سالروز تاسيس ستادعالي كانون هاي مساجد، خاطرنشان كرد: آئین نکوداشت ۱۸اسفند با حضور اقشار مختلف جامعه به مناسبت سالروز تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد همزمان با۱۸اسفند در مرکز مازندران با محوریت شهرستان های همجوار و دیگری ۱۹اسفند ماه در منطقه ویژه تنکابن به همراه تجليل از ۹۴ فعال مسجدي (ائمه جماعت مساجد، مديرمسئول كانون ، كتابدار، فعال فرهنگي، رابط خواهر، مدير مسجد محور، خادم مسجد، منتخبين مرحله كشوري جشنواره مدهامتان و رسانه مسجد محور) در اين استان با حضور مسئولين برگزار مي شود.

وي با اشاره به اينكه اولین کار خدا بر روی کره زمین، ساخت مسجد بود و این امر درس بزرگی برای تمام مسئولان نظام است، گفت: وظیفه فعالان مسجد که مرزداران فرهنگی سنگر مسجد هستند تطهیر فضای فکری، فرهنگی مسجد و خرافه زدایی است که باید جهت جذب نوجوانان و جوانان به مسجد برنامه هایی با محوریت ائمه جماعات و ائمه جمعه صورت گیرد.

فوقی با اشاره به فرموده امام خمینی(رحمت الله عليه) که ما انقلاب کردیم تا مسجد را اداره کنیم، تصریح کرد: اگر مسئولین نسبت به مسجد بی توجه باشند در واقع از ارزش هایی که امام خمینی(رحمت الله عليه) و مقام معظم رهبری(مدظله العالي) برای ما ترسیم کردند، فاصله گرفته اند.

وی با بیان اینکه وقتی امام راحل می فرمایند مسجد سنگر است تعارف و تشریفات نیست بلکه یک استراتژی برای نظام جمهوری اسلامی و قدرت نرم نظام است، گفت: مسجد به عنوان مستحکم ترین مکان مقابله با شبیخون فرهنگی دشمن است و باید مدیران توانمند آینده نظام را در مساجد تربیت کنیم.

‌مطابق نیاز همه سلیقه ها در مساجد برنامه ریزی شود

فوقی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری(مدظله العالي) در جمع روحانیان، من سفارش می کنیم کانون های مساجد را فراموش نکنید و مطابق نیاز جوانان، برنامه داشته باشیم، خاطرنشان كرد: باید در مساجد مطابق همه سلیقه ها اعم از کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان و خواهران برنامه داشته باشیم اگر ما مطابق با نیاز نوجوانان و جوانان در مسجد برنامه ساز نباشیم بدون شک حضور مستمر در مسجد محقق نمی شود.

وی، امام جماعت به عنوان رئیس طبیعی مسجد، هیئت امنا، پایگاه بسیج و کانون های فرهنگی و هنری مساجد را چهار رکن اصلی مساجد برشمرد و افزود: اگر این چهار رکن باهم باشند و در ترکیب هیئت امنا اگر از جوانان و بزرگسالان بهره گرفته شود، مساجد از لحاظ فعالیت فرهنگی رونق می گیرد.

فوقی با اشاره به اثرگذاری فعالیت کانون های فرهنگی و هنری مساجد اظهارداشت: این کانون ها با داشتن کتابخانه، خانه دیجیتال، برگزاري جشنواره هاي فرهنگی، قرآنی و هنری، اجراي طرح تلاوت نور، طرح تفسير همراه، راه اندازي خانه هاي نور و فعالیت های مختلف ديگر، ارتباط نوجوانان و جوانان را با مساجد بیشتر می کنند.

وي با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی کانونهای فرهنگی هنری مساجد به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های رهبر معظم تصریح کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد اصلی ترین مکان برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تبیین گفتمان و مولفه های اقتصاد مقاومتی و گسترش اندیشه های اسلامی است.