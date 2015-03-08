اختصاص۳میلیاردتومان یارانه مشاوره/اجرای طرح کاهش اضطراب کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد صادقی در نشست خبری بعد از ظهر یکشنبه با اشاره به اینکه ۱۳۰۰ مرکز خصوصی مشاوره در حال حاضر در کشور فعال هستند، گفت: همچنین ۲۶ مرکز مشاوره دولتی نیز در استانها وجود دارد.

وی تاکید کرد: خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ نسبت به ارائه خدمات مشاوره به تماس گیرندگان اقدام بطوریکه به ۳۰۰ هزار تماس با این خط در سال جاری پاسخ داده شده است.

مدیر کل دفتر مشاوره بهزیستی گفت: همچنین خط تلفن ۰۲۱۴۳۹۴۵ مشاوره تلفنی کارگری است که یک سال است با همکاری وزارت رفاه راه اندازی شده است و به منظور مشاوره در فضای دیجیتال نیز مشاوره مجازی moshawer.behzisti.ir راه اندازی شده که نیاز به تقویت و حمایت دارد و در سال جاری تلاش کردیم که فضای مجازی را به سمت برنامه های موبایل برده تا افراد بتوانند در محیط مجازی مشورت بگیرند.

به گفته میرمحمد صادقی، در سال جاری حدود یک میلیون نفر در کل کشور به روش های مختلف تحت مشاوره قرار گرفته اند.

وی از رایزنی برای تفاهم با سازمان نظام روانشناسی خبر داد و گفت: امیدواریم در اوایل سال آینده از این مذاکرات به نتایج خوبی برسیم بطوریکه بهزیستی به عنوان یک نهاد حاکمیتی و سازمان نظام روانشناسی نیز یک سازمان تخصصی و صنفی شناخته شده تا بتوانیم در جهت سازماندهی مراکز مشاوره اقدام کنیم.

میرمحمد صادقی از همچنین از اختصاص ۳ میلیارد تومان یارانه مشاوره در سال جاری خبر داد و گفت: یک میلیارد تومان از این اعتبار برای افرادی بوده که تقاضای طلاق کرده بودند اما توان پرداخت هزینه مشاوره را نداشتند.

وی در مورد بیمه مشاوره نیز گفت: نهادهای بیمه گر باید به سمتی حرکت کنند تا بتوانند خدمات روانشناسی در کشور را بیمه کنند که این اقدام نیز با کمک تامین اجتماعی، وزارت رفاه، سازمان نظام روانشناسی امکان پذیر است.

مدیر کل دفتر مشاوره بهزیستی از اجرای طرح غربالگری اضطراب در کو دکان ۴ تا ۶ سال خبر داد و گفت: در سال جاری این طرح برای ۴۵ هزار کودک در مهدهای کودک اجرایی شد و در سال آینده نیز سعی داریم تعداد کودکان را افزایش دهیم.

وی از پیگیری و اجرای طرح اطلس سلامت روان ویژه جامعه کارگری با کمک وزارت رفاه خبر داد و گفت: این طرح در حال انجام است و تا تیرماه سال آینده نیز نتایج آن به دست می آید و در این صورت امکان برنامه ریزی برای جامعه کارگری خواهیم داشت.

میرمحمد صادقی از آموزش ۷۰۰ هزار مشاور در سال گذشته خبر داد و گفت: این افراد صرفا آموزش تخصصی مشاور طلاق دیده اند.

وی به طرح موهب اشاره کرد و افزود: این طرح حمایت روانی و اجتماعی در بلایا است که در سال جاری اجرا و در سال آینده نیز گسترده تر اجرا خواهد شد.