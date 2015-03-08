به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین رزمجو بعد از ظهر یکشنبه در نشست صیانت از عفاف و حجاب و حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی استان بوشهر اظهار داشت: جامعه عاری از بزهکاری با حفظ حقوق همه افراد و ظاهری کاملا مذهبی، مدنظر مسئولان نظام است.

وی بیان داشت: دو مقوله عفاف و حجاب نمونه کاملی از اجتماع سالم و شرع مقدس اسلام هستند و توجه به این دو موضوع توسط خانواده‌ها مورد نیاز است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر، ماموریت اصلی مسئولان، انجام کارهایی است که به نفع مردم، خانواده‌ها و جامعه است و از آنجا که همه تمایل به وجود جامعه سالم و به دور از آسیب‌های اجتماعی دارند، باید راهکارهای حفظ تحکیم بنیان خانواده و سالم ماندن جوانان و فرزندان را با همکاری خانواده ها و مسئولان اجرایی پیدا کرد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری بوشهر تصریح کرد: ما می خواهیم به دنیا نشان دهیم که حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی بیش از هر جای دیگری رعایت می شود و برای تحقق این امر مردم باید از مسئولین، صداقت، شفافیت و پاسخگویی ببینند و فضای امید در سطح جامعه وجود داشته باشد لذا باید در این راستا تلاش شود.

عده‌ای در این استان مخالف برگزاری هرگونه کنسرت موسیقی هستند

رزمجو گفت: ستاد صیانت از عفاف و حجاب و حقوق شهروندی عهده دار انجام دو مقوله‌ای است که نظام بهای سنگین خون شهدا را برای آن داده است.

وی ادامه داد: ستاد صیانت استان بوشهر با جدیت و قدرت کار خود را آغاز کرده و احکام لازم را ابلاغ کرده است و دستگاه‌های اجرایی نیز اقدامات مهمی در این زمینه انجام داده‌اند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری بوشهر با اشاره به اینکه عده‌ای در این استان مخالف برگزاری هرگونه کنسرت موسیقی مجوزدار هستند، خاطرنشان کرد: پس از برگزاری یک کنسرت موسیقی در بوشهر حتی شاهد ایراد سخنان اعتراضی در خطبه‌های نماز جمعه در مورد اجرای یک کار قانونی بودیم.

برخی مخالفت‌ها مردم را دلزده می‌کند

حجت الاسلام رزمجو افزود: وقتی با ایشان مذاکره کرده و به آنان گفته شد، در سالن‌های اجرای کنسرت موسیقی، خانم‌ها را یک طرف سالن و آقایان را در طرف دیگر سالن نشانده و در ردیف های وسط آنها، نیروهای انتظامی می نشینند تا هم این کار قانونی به لحاظ ایجاد شادابی و نشاط در جامعه، انجام شود و هم نگرانی از بابت موضوع مختلط نبودن آقایان و بانوان در سالن کنسرت وجود نداشته باشد و در مقابل، در خطبه‌های نماز جمعه برای اجرای یک برنامه قانونی به شکل صحیح از مسئولان استان تشکر شود، این مساله مورد تایید و مقبولیت قرار نگرفت و با استانداری همکاری نشد.

وی با اشاره به اینکه اینگونه برنامه های در استان های دیگر به راحتی و بدون مخالفت، در حال انجام است اضافه کرد: مخالفت های این چنینی با انجام یک کار قانونی، جوانان را دلزده می کند و این امر را به جامعه القا می کند که عده ای در حال لج و لجبازی با جوانان هستند لذا نیاز به اتخاذ راهکاری ملی برای اجرای کنسرت های موسیقی مجوزدار در استان ها است.