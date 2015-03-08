توسعه طرح پیشگیری از خشونت خانگی/ افزایش پایگاه های سلامت روان

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین فائقی در نشست خبری بعد از ظهر یکشنبه افزود: در سال جاری ۹۷ هزار و ۹۵۷ مورد آموزش مهارت زندگی برای دانشجویان، ۹۸ هزار و ۷۱۶ مورد آموزش در محیط کار، ۳۰۰ هزار آموزش در محلات، ۲۵۰ هزار آموزش در مقاطع راهنمایی، ۱۲۰ هزار آموزش در مقطع دبستان و ۳۰۰ هزار آموزش مهارت زندگی نیز در مقطع پیش دبستانی به گروه های هدف ارائه شد.

وی تاکید کرد: در سال ۹۴ توسعه محلی با سرمایه اجتماعی از جمله برنامه هایی است که تدوین شده و همچنین با استفاده از توانمندسازی گروه های محلی و از طریق موسسات مردم نهاد از آسیب های اجتماعی پیشگیری خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر پیش بینی از آسیب های سازمان بهزیستی از اجرای طرح ترویج رفتار مدنی در ۵ استان کشور خبر داد و گفت: در سال آینده این طرح در استان های بیشتری اجرایی خواهد شد.

به گفته فائقی، تفاهم نامه ای در راستای پیشگیری از طلاق منعقد شده که ازسال بعد در راستای توسعه این طرح اقدام خواهیم کرد و همچنین پیشگیری از آسیب های نوپدید مانند فضای مجازی یکی دیگر از برنامه هایی است که اجرایی خواهد شد.

وی تاکید کرد: طرح خشونت خانگی با تاکید بر همسر آزاری با اختصاص ۷۵۰ میلیون تومان در استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، کهکیلویه و بویراحمد و کرمان اجرایی شد که در سال آینده توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد.

مدیرکل دفتر پیش بینی از آسیب های سازمان بهزیستی از اختصاص ۷ میلیارد تومان برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سال جاری اشاره کرد و گفت: در سال آینده بودجه ما افزایش پیدا خواهد کرد.

فائقی از افزایش پایگاه های سلامت روان در سال آینده خبر داد و گفت: در سال آینده تعداد این پایگاه ها ۴۲۵ مورد است که در سال آینده تعداد آنها به ۴۴۰ پایگاه می رسد و همچنین ۵۸۰ گروه همیار سلامت روان فعالیت می کنند که سال آینده به ۵۹۰ گروه خواهد رسید.