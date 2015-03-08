مراقب دانلود فايل هاي آلوده باشيد/ خطر سرقت اطلاعات شخصی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر باقريان در اين باره گفت: متاسفانه برخي از کاربران در فضاي مجازي خواسته يا ناخواسته وارد سايتهايي ميشوند که داراي محتواي نامناسب و فريبنده بوده و اقدام به دانلود کردن برخي فايلهاي به اشتراک گذاشته شده توسط اين سايتها ميکنند، غافل از اينکه در اکثر موارد، فايلهايي که روي اين سايتها قرار دارد آلوده به انواع بدافزارهاي است که با ورود به اين سايتها يا دانلود کردن از آنها وارد سيستم شده و اقدام به سرقت اطلاعات افراد ميکنند.
وي تشريح کرد: بزهکاران طراح چنين سايت هايي نيز با استفاده از تبليغات غير واقعي همچون رايگان بودن فايل و ... ،کاربران را نسبت به دانلود ترغيب کرده و سپس اقدام به سرقت اطلاعات شخصي و محرمانه افراد مي کنند.
سرهنگ باقريان ادامه داد: کاربران بايد با حفظ هوشياري و کسب اطلاعات کافي براي دانلود فايل ها و نرم افزارهاي مورد نياز خود فريب تبليغات جعلي بزهکاران را نخورده و از سايت هاي معتبر و قابل اطمينان اقدام به دانلود کنند.
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