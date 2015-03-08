آتش نشانی بیرجند برای حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی میرزایی بعدازظهر یکشنبه در کارگروه مدیریت بحران خراسان جنوبی اظهارکرد: مهمترین رویکرد ما در زمینه کاهش وقوع حوادث احتمالی در چهارشنبه آخر سال پیشگیری بوده که در این زمینه بروشورهایی با عکس‌های بازدارنده چاپ و در معابر اصلی شهر و مدارس بیرجند توزیع می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون کلاس های آموزشی برای کاهش حوادث در چهارشنبه آخر سال در ۱۰ مدرسه بیرجند برگزارشده است، گفت: در هفته جاری این آموزش ها در ۲۰ مدرسه دیگر بیرجند نیز برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند از آماده باش ۱۳ پایگاه آتش نشانی بیرجند برای حوادث احتمالی در چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت: ۶۳ نیرو با آمادگی کامل و ۲۰ نیرو پشتیبان در این پایگاه‌ها در این شب فعالیت خواهند داشت.

میرزایی با تاکید بر اینکه باید ادارات در بحث ایمنی بیشتر ورود پیدا کنند، افزود: حدود ۹۲ درصد ادارات دارای موتورخانه مرکزی هستند که ۸۵ درصد آنان نکات ایمنی را رعایت نکرده‌اند.

وی اضافه کرد: همچنین بیشتر ادارات استان نکات ایمنی را در احداث آسانسورها رعایت نکرده اند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی نیز در این کارگروه اظهارکرد: هم اکنون ۱۶ هزار خانوار زیر پوشش کمیته امداد در خانه های غیرمقاوم زندگی می کنند.

سیدجواد رضوی گفت: بیشتر سیل زدگان در نهبندان و زلزله زدگان در زیرکوه از افراد زیرپوشش کمیته امداد بوده که به دلیل عدم توان در بازپرداخت تسهیلات برای دریافت اقدام نکرده اند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه افراد زیرپوشش کمیته امداد توانایی مقاوم سازی واحدهای خود را ندارند بیناد مسکن انقلاب اسلامی اعتبارات بلوکه شده حوادث دیدگان استان را با اولویت مددجویان کمیته امداد در روستاها هزینه کند.