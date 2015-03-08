سفر نمایندگان آژانس به تهران در روز دوشنبه/ گفتگو درباره ۲ موضوع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد مرکزی خبر، بهروز کمالوندی با اعلام این خبر گفت: این مذاکرات که با حضور مسئولان سازمان انرژی اتمی و نمایندگانی از وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد، بر اساس بیانیه همکاری های ایران و آژانس موسوم به بیانیه تهران که آبان ۹۲ امضا شده است، صورت خواهد گرفت.

وی افزود: بر اساس این بیانیه، تاکنون سه مرحله از همکاری های ایران و آژانس انجام شده که هر یک از این مراحل چند موضوع را شامل می‌شود و تاکنون جمعاً به ۱۸ موضوع پرداخته شده است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادامه داد: از مجموع این موضوعات ۱۶ موضوع نهایی شده و دو موضوع شامل «انفجارات قوی» و «انتقال نوترونی» مطرح است که باید در این باره مذاکره شود؛ البته ما بارها گفته ایم که در خصوص این دو موضوع دیدگاه هایمان را به آژانس اعلام کرده ایم.

کمالوندی گفت: درباره انفجارات قوی ادعایی در منطقه مریوان به طور کتبی و شفاهی و نیز در دیدارهای مختلف، آمادگی خود را برای ایجاد دسترسی به کارشناسان آژانس اعلام کرده ایم تا نقطه مدنظر در منطقه مریوان را مشخص کنند و به صحت نداشتن این ادعا پی‌ببرند.

وی افزود: از نظر ما ایجاد چنین دسترسی می تواند صحت نداشتن ادعای مطرح شده را برملا کند.

«انتقال نوترونی» کاربرد غیرنظامی داشته است

کمالوندی همچنین درباره موضوع «انتقال نوترونی» گفت: این موضوع مبتنی بر مقاله ای علمی مربوط به یکی از دانشگاه های کشور بوده که کاربرد غیرنظامی داشته است و کارشناسان سازمان انرژی اتمی توضیحات لازم را در این باره به بازرسان آژانس داده اند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: بر اساس بیانیه تهران قرار است، پس از نهایی و بسته شدن هر مرحله به موضوعات بعدی پرداخته شود؛ بر این اساس ادامه پرداختن به موضوعات دیگر از نظر جمهوری اسلامی ایران مستلزم اعلام نهایی و بسته شدن این دو موضوع از طریق آژانس است که امیدواریم هر چه زودتر صورت گیرد.

وی تأکید کرد: ایران چیزی برای پنهان کردن ندارد و به همین علت با ایجاد دسترسی های گسترده به منظور بازرسی از همه تاسیسات هسته ای کشورمان، این بازرسی ها به طور مستمر در حال اجراست.