خونخواهی مردم سیستان برای امام حسین(ع) سرآغاز دیدار با رهبری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت اله عباسعلی سلیمانی ظهر امروز در جمع نمایندگان مجلس، معتمدان و ریش سفیدان سیستان اظهار داشت: مطالبه مردم سیستان برای دیدار با رهبری انقلاب اسلامی، مطالبه به حقی است که با پیگیری و خواست از بیت رهبری به امید خدا عملی شود.

وی با اشاره به خواست عموم و بزرگان مردم سیستان از دیدار با رهبری اظهار داشت: پیرامون این مقوله می توان مساله دیدار با رهبری را در سه بعد بیان کرد، مساله مهاجرت و پیامدهای آن، مساله مرز و تهدید های ناامنی آن سوی مرز و مهم ترین بعد مساله قیام مردم سیستان پس از واقعه تلخ عاشورا است که می تواند بعنوان بهترین سمبل برای محوریت این دیدار مطرح شود.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: باید برای اجرایی شدن این سفر کمیته های تخصصی مردمی راه اندازی کرد تا از این فرصت فرهنگی و معنوی بیشترین استفاده برده شود.

وی افزود: حالی که چنین شور مردمی با تلاش نمایندگان مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی به راه افتاده است باید به بهترین شکل از این فرصت فرهنگی برای تبیین بیشتر ولایی بودن مردم این خطه از ایران اسلامی بهره برد.

نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار اظهار داشت: دو ماه پیش پیشنهاد اولیه دیدار مردم سیستان با رهبری معظم انقلاب شکل گرفت که با هماهنگی بیت حضرت آقا برای تحقق این دیدار به خدمت نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان رسیدیم.

سید باقر حسینی افزود: سیستان سرزمین حماسه بوده و بارها و بارها در صحنه های مختلف ولایت مداری خود را به بهترین شکل نشان داده است که این اتفاق نیز فرصتی بسیار ارزشمند برای نشان دادن روحیه ولایت مداری است.

وی از نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان خواست: حال که شور ولایت در بین مردمان، قبایل، طوایف ایجاد شده است به بهترین شکل به این احساس و شور مردم پاسخ داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار با نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، امامان جمعه شهرستان های سیستان، نمایندگان مردم در مجلس، سران و ریش سفیدان طوایف حضور داشتند.