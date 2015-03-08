به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه همایش معاونین سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری های سراسر کشور گفت: با توجه به جایگاه استانداری ها در کشور که از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این نشست اجرای سیاست های دولت و تحقق نظرات رئیس جمهور به بهترین شکل مورد تاکید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مسئولان دولتی در سراسر کشور باید پاک‌دست، امانتدار و مسئولیت پذیر باشند، ادامه داد: استانداران، فرمانداران و بخشداران در سراسر کشور باید برنامه های دولت تدبیر را پیش ببرند، از این رو انتخاب کارگزاران و مسئولین در حیطه استانداری‌ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به لزوم آموزش استانداران، فرمانداران و بخشداران در زمینه انتخابات، گفت: با توجه به نزدیک شدن انتخابات هماهنگی های لازم باید بین دستگاه‌های مختلف انجام شود تا ضمن فراگیری آموزش های لازم بتوانند سیاست های دولت را اجرایی کنند.

مقیمی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، تصریح کرد: با توجه به اینکه انتخابات مجلس، شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۷ اسفندماه ۹۴ برگزار می شود وزارت کشور تاکید کرده است دستگاه‌های اجرایی نباید از اموال دولتی و عمومی برای انتخابات استفاده کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین در پاسخ به این سئوال که نظر شما درباره فعالیت های انتخاباتی برخی مقامات دولتی از جمله سخنگوی دولت و همچنین استفاده آنان از اموال عمومی در انتخابات چیست، گفت: روند استفاده از اموال دولتی در جریان انتخابات مشخص است و به طور حتم هر مقام مسئولی که از امکانات دولتی برای انتخابات استفاده کند، قانون با آنان برخورد خواهد کرد.

وی ادامه داد: کسانی که در دولت دارای عناوین حزبی هستند نمی‌توانند از امکانات دولتی استفاده کنند اما حضور آنان و استفاده از اموال حزبی برای فعالیت های انتخاباتی منعی ندارد.

مقیمی با بیان اینکه وزارت کشور در چارچوب قانون انتخابات را برگزار می کند، تصریح کرد: وزارت کشور قرار است که شرایط را برای حضور همه افرادی که طبق قانون صلاحیت حضور در انتخابات دارند فراهم کند.

وی همچنین در خصوص ورود پول های کثیف به انتخابات، گفت: وزارت کشور مجری و برگزار کننده انتخابات است و قوانین مربوط به پولشویی و همچنین تخلف در انتخابات مشخص شده است؛ لذا به طور حتم در این زمینه قوه قضائیه اقدامات لازم را انجام می دهد.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین در خصوص اجرایی شدن سیاست های کلی انتخابات، در انتخابات سال آینده گفت: اگر روند بررسی سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص به پایان برسد و از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شود به طور حتم این سیاست ها در انتخابات سال آینده اجرایی خواهد شد.

مقیمی خاطرنشان کرد: مدیران وزارت کشور که خواهان حضور در انتخابات هستند باید تا اول اسفندماه استعفا می دادند و مدیران و کارمندان سایر دستگاههای دولتی نیز فرصت دارند تا ۲۸ خردادماه استعفا دهند.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه جدول زمانبندی انتخابات توسط وزارت کشور چه زمان اعلام و ستاد انتخابات چه زمانی تشکیل می شود، گفت: اردیبهشت ماه روند برگزاری انتخابات در وزارت کشور آغاز می شود و در این زمینه نیز گردهمایی فرماندهان سراسر کشوربرگزار و انتخابات به صورت رسمی آغاز می شود.