به گزارش خبرنگار مهر، مجید رضازاده در نشست خبری بعد از ظهر یکشنبه، گفت: در حوزه پیشگیری به سه موضوع سلامت جسم، روان و سلامت اجتماعی توجه می‌شود.

وی از رونمایی سامانه نظام رصد آسیب‌های اجتماعی خبر داد و افزود: با فعال شدن این سامانه می‌توانیم گام‌های مؤثری را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری برداریم.

رضازاده با اشاره به برنامه‌های بهزیستی در حوزه پیشگیری، گفت: در این بخش به دنبال مشتری‌ محوری و شریک‌ و حامی هستیم و از ظرفیت های مختلف از جمله مشارکت های مردمی در امر پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم.

به گفته وی، فعالیت مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی در ۴ معاونت و یک کمیته خلاصه می شود که معاونت پیشگیری از معلولیت‌ها، معاونت مشاوره خدمات روانشناختی، دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و همچنین دفتر اعتیاد از جمله دفاتر فعال حوزه معاونت پیشگیری محسوب می‌شوند.

رضازاده در ادامه به فعالیت سازمان بهزیستی در امر پیشگیری از ایدز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۲۳ باشگاه مثبت اچ آی وی توسط سازمان بهزیستی راه‌اندازی و حمایت می‌شود و این سازمان از افرادی که مبتلا به ایدز هستند حمایت های معیشتی و آموزشی می‌کنند.

وی افزود: در بحث اشتغال افراد مبتلا به ایدز‌ که مراحل درمانی خود را سپری می‌کنند، سازمان بهزیستی اقدامات گسترده‌ای انجام داده است.