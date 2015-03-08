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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۰۴

رونمایی از سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی

رونمایی از سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی، از رونمایی سامانه نظام رصد آسیب‌های اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رضازاده در نشست خبری بعد از ظهر یکشنبه، گفت: در حوزه پیشگیری به سه موضوع سلامت جسم، روان و سلامت اجتماعی توجه می‌شود.

وی از رونمایی سامانه نظام رصد آسیب‌های اجتماعی خبر داد و افزود: با فعال شدن این سامانه می‌توانیم گام‌های مؤثری را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری برداریم.

رضازاده با اشاره به برنامه‌های بهزیستی در حوزه پیشگیری، گفت: در این بخش به دنبال مشتری‌ محوری و شریک‌ و حامی هستیم و از ظرفیت های مختلف از جمله مشارکت های مردمی در امر پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم.

به گفته وی، فعالیت مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی در ۴ معاونت و یک کمیته خلاصه می شود که معاونت پیشگیری از معلولیت‌ها، معاونت مشاوره خدمات روانشناختی، دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و همچنین دفتر اعتیاد از جمله دفاتر فعال حوزه معاونت پیشگیری محسوب می‌شوند.

رضازاده در ادامه به فعالیت سازمان بهزیستی در امر پیشگیری از ایدز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۲۳ باشگاه مثبت اچ آی وی توسط سازمان بهزیستی راه‌اندازی و حمایت می‌شود و این سازمان از افرادی که مبتلا به ایدز هستند حمایت های معیشتی و آموزشی می‌کنند.

وی افزود: در بحث اشتغال افراد مبتلا به ایدز‌ که مراحل درمانی خود را سپری می‌کنند، سازمان بهزیستی اقدامات گسترده‌ای انجام داده است.

کد مطلب 2514200
مهناز قربانی مقانکی

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