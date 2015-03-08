۱۱ میلیارد تومان زکات در لرستان جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله منتظری عصر یکشنبه در جلسه شورای زکات استان لرستان اظهار داشت: امسال موفق شدیم ۱۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان زکات در استان جمع آوری کنیم.

وی بیان داشت: از این میزان ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زکات واجب و ۸۶۰ میلیون تومان زکات فطریه و... بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان با بیان اینکه از این میزان زکات جمع آوری شده ۱۳۶ میلیون تومان در زمینه فرهنگ سازی در این حوزه هزینه شده است عنوان کرد: همچنین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن هزینه امور نیازمندان و ۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان نیز صرف احداث پروژه های عمرانی شده است.

منتظری با بیان اینکه با این میزان زکات جمع آوری شده ۱۱۷ پروژه جدید عمرانی در شهرستانهای استان آغاز شده، ادامه داد: همچنین ۳۵۲ پروژه مرمت و بهسازی شده است.

وی با بیان اینکه از دو هزار و ۸۶۱ روستای استان ۹۹۵ روستا زکات پرداخت می کنند، تصریح کرد: بخشی از روستاهای استان مشمول طرح پرداخت زکات نمی شوند اما باید برای پرداخت زکات مابقی که بالای هزار و ۵۰۰ روستا هستند تلاش بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به اینکه سه جلسه شورای زکات در مرکز استان، ۵۲ جلسه در مراکز شهرستان ها و ۱۹۰ جلسه در ادارات و بخش ها طی امسال برگزار شده است افزود: تعداد ۹۹ مبلغ در سطح استان به صورت مقطعی و فصلی در امر زکات فعالیت می کنند و تعداد ۱۱ روحانی به طور ثابت در شهرستانها مشغول فعالیت هستند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان با بیان اینکه تعهد ما طی امسال دریافت ۱۰۰ میلیارد ریال زکات بوده، ادامه داد: این در حالیست میزان جمع آوری زکات در استان در این مدت ۱۱۳ میلیارد تومان بوده است ...

منتظری افزود: جمع آوری زکات واجب برای سال آینده نیز ۱۳۶ میلیارد و ۵۰۵ میلیون ریال، زکات مستحبه یک میلیارد و ۷۹۹ میلیون ریال و زکات فطریه ۱۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال تعیین شده که در مجموع زکات جمع آوری شده استان طی سال آینده باید ۱۳۸ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال باشد.