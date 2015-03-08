آموزش رانندگان اتوبوس های مسافربری باید بیش از سایرین باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسماعیلی با اشاره به نقش آموزش و سطح تحصیلات رانندگان در رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان خودروهای مسافربری اظهار داشت: اگرچه سطح تحصیلات تاثیر قابل توجهی در یادگیری مباحث آموزشی دارد، اما رانندگی رفتار است و آموزش باید در طول زمان فرایند به رفتار تبدیل شود.

وی تصریح کرد: به دلیل ارتباط رانندگی با جان انسان و مساله مرگ و زندگی، باید آموزش رانندگی در حد اعلا و برای رانندگان اتوبوس های مسافربری بیشتر و متفاوت با سایرین باشد.

عضو هیئت مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه به طور متوسط جان ۴۰ نفر دیگر(مسافر) نیز در دستان رانندگان اتوبوس است، در سراسر جهان، رانندگان اتوبوس های مسافربری با حضور در دوره های آموزشی متعدد، سطح آکاهی خود نسبت به رعایت نکات ایمنی حمل و نقل و مهارت رانندگی را افزایش می دهند.