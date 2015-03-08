خالی ازسكنه شدن روستاها يكی از تهديدات مهم بخش کشاورزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گوهرگاني در بازديدی يك روزه از روستاهاي محروم آجم،‌ ميدان و رود ريش در مرز شهرستان‌هاي بويراحمد و كهگيلويه از پروژه‌هاي بخش كشاورزي آن ديدن كرد.

بررسی مشكلات مزرعه پرورش ماهي روستاي تنگ آسياب، طرح آبرساني به 200 هكتار از اراضي آجم، مزرعه پرورش ماهي فتحي در روستای محروم و دورافتاده رودريش و كانال‌های آبياري اين مناطق از جمله برنامه‌هاي رئيس سازمان جهاد كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد در اين سفر بوده است.

گوهرگاني در اين بازديد، روستاها را جبهه مقدم توليد خواند و اظهار كرد: بايد محور برنامه‌ريزي‌ها در بخش‌هاي مختلف عمران و آباداني، ‌روستاها باشند.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد افزود: خالی از سكنه شدن روستاها اكنون يكي از دغدغه‌ها و تهديدات بخش توليد است كه بايد آن را جدي بگيريم.

وي با بيان اينكه سازمان جهاد كشاورزی براي احداث باغات و تأمين آب اراضي كشاورزی برنامه دارد، تصريح كرد:‌ در سال جاري هزار هكتار باغ احداث شده كه اقدامي بسيار ارزشمند خواهد بود.

وي ايستگاه پمپاژ و تأمين آب 200 هكتار از اراضي روستاي آجم را از برنامه‌های اين سازمان خواند و ابراز داشت: ايستگاه پمپاژ اين اراضي بيش از هشت سال پيش شروع شده كه به دلايلي راكد شده بود.

گوهرگاني تأكيد كرد: ‌در روزهاي آينده با تشكيل تعاوني باغداران اين روستا، عمليات حفر گوده، غرس نهال و اجراي شبكه آبياري تحت فشار در اين اراضي اجرا مي‌شود.

متولي بخش كشاورزي اين استان اضافه كرد: ‌در حال حاضر روستاي آجم تقريبا خالي از سكنه شده ولي با اين اقدام جهاد كشاورزي و اين طرح عام‌المنفعه مردم دوباره به جبهه توليد در اين روستا برمي‌گردند.

وي به جوانان بيكار اين روستا اشاره و تصريح كرد:‌ هيچ توجيهي ندارد كه مردم منطقه‌اي مانند آجم و رودريش كه در محاصره چند رود بزرگ قرار گرفتند، محروم و بدون درآمد باشند.

گوهرگاني همچنين در ديدار صميمي با مردم روستاي رودريش در شهرستان كهگيلويه از نزديك حرف‌ها و مشكلات آنان را شنيد.

نياز به لوله براي آبياري مزارع برنج،‌ صعب‌العبور بودن جاده عشايري اين منطقه، مشكلات سرمايه در گردش مزرعه پرورش ماهي فتحي از جمله مسائلي بود كه در اين ديدار مطرح شد و دستورات لازم براي رفع اين نيازها صادر شد.