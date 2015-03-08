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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۲۵

فراز کمالوند:

نمی‌دانم بدشانسی‌های گسترش تا کی ادامه دارد/ حق‌مان برد بود

نمی‌دانم بدشانسی‌های گسترش تا کی ادامه دارد/ حق‌مان برد بود

سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز اعلام کرد نمی‌داند سریال بدشانسی‌های تیمش در مسابقات لیگ برتر چه زمان خاتمه خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند در نشست خبری بعد از شکست تیمش مقابل نفت تهران در خصوص این مسابقه، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی پربرخوردی بود اما من نمی‌دانم سریال بدشانسی‌های تیم گسترش فولاد تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: پیروزی در این دیدار حق ما بود، آن هم با اختلاف یک گل به بالا. ما چهار موقعیت صد درصد داشتیم و موقعیت چندانی هم به حریف ندادیم آنها دو موقعیت بدست آوردند. نمی‌دانم تا کی بدشانسی‌های ادامه پیدا می‌کند.

سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز در خصوص داوری این مسابقه تصریح کرد: داوری مشکل چندانی نداشت.

کمالوند در پایان در خصوص جدایی بیژن طاهری از کادر فنی گسترش فولاد تبریز گفت: طاهری در کادر فنی قبلی با مهدی تارتار همکار بود و امروز هم با خوبی و خوشی از ما جدا شد.

کد مطلب 2514212

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