به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند در نشست خبری بعد از شکست تیمش مقابل نفت تهران در خصوص این مسابقه، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی پربرخوردی بود اما من نمی‌دانم سریال بدشانسی‌های تیم گسترش فولاد تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: پیروزی در این دیدار حق ما بود، آن هم با اختلاف یک گل به بالا. ما چهار موقعیت صد درصد داشتیم و موقعیت چندانی هم به حریف ندادیم آنها دو موقعیت بدست آوردند. نمی‌دانم تا کی بدشانسی‌های ادامه پیدا می‌کند.

سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز در خصوص داوری این مسابقه تصریح کرد: داوری مشکل چندانی نداشت.

کمالوند در پایان در خصوص جدایی بیژن طاهری از کادر فنی گسترش فولاد تبریز گفت: طاهری در کادر فنی قبلی با مهدی تارتار همکار بود و امروز هم با خوبی و خوشی از ما جدا شد.