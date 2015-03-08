شهرداری ارومیه و پیکان گام نخست را محکم برداشتند

یه گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر امروز یکشنبه برگزار شد که طی آن در یکی از دیدارهای برگزار شده تیم شهرداری ارومیه برابر میزان خراسان با حساب ۳ بر صفر پیروز شد.

در این بازی که در سالن غدیر ارومیه برگزار شد شاگردان سیدعباسی در تیم شهرداری این شهر ست‌های اول، دوم و سوم را به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۲۲، ۳۶ بر ۳۴ و ۲۵ بر۱۰ برنده شدند.

اما در دیگر بازی این مرحله تیم پیکان به مصاف شهرداری تبریز رفت که در سه ست متوالی حریف خود را از پیش روی برداشت. پیکان در این بازی به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۱ مقابل حریف خود برنده شد تا با آرامش بیشتری به استقبال دیدار برگشت برود.