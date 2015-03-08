  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۵۶

نیمه نهایی لیگ برتر والیبال؛

شهرداری ارومیه و پیکان گام نخست را محکم برداشتند

شهرداری ارومیه و پیکان گام نخست را محکم برداشتند

تیم‌های شهرداری ارومیه و پیکان با پیروزی در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ برتر والیبال گام نخست را برای حضور در فینال محکم برداشتند.

یه گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر امروز یکشنبه برگزار شد که طی آن در یکی از دیدارهای برگزار شده تیم شهرداری ارومیه برابر میزان خراسان با حساب ۳ بر صفر پیروز شد.

در این بازی که در سالن غدیر ارومیه برگزار شد شاگردان سیدعباسی در تیم شهرداری این شهر ست‌های اول، دوم و سوم را به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۲۲، ۳۶ بر ۳۴ و ۲۵ بر۱۰ برنده شدند.

اما در دیگر بازی این مرحله تیم پیکان به مصاف شهرداری تبریز رفت که در سه ست متوالی حریف خود را از پیش روی برداشت. پیکان در این بازی به ترتیب با امتیازات ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۱ مقابل حریف خود برنده شد تا با آرامش بیشتری به استقبال دیدار برگشت برود.

کد مطلب 2514215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها