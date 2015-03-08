گنبدکاووس آماده استقبال از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی، عصر یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: ایام نوروز نقطه عطفی برای سفرهای هموطنان و دید و بازدید است که باید برای رفاه کامل مسافرین تدابیری صورت گیرد.

وی اظهار کرد: یکی از مصوبات این جلسه تشکیل کمیته هماهنگی حاصل روسای 12 گانه همین کمیته است تا همکاری و تعامل خوبی در این ایام صورت گیرد.

وی گفت: برنامه های زیادی امسال از جمله جشنواره اقوام با احداث چادر سنتی و پخت غذاهای محلی انجام می گیرد.

حمیدی تصریح کرد: نظارت کامل بر رستوران ها، هتل ها، سرویس بهداشتی و غیره انجام خواهد شد تا امکانات مورد نیاز مسافرین مهیا شود و جذب و ماندگاری مسافرین بیشتر شود.

علیرضا حسین زاده، رییس آموزش و پرورش گنبدکاووس، گفت: 149 کلاس درس در 14 مدرسه و دو سوئیت در اردوگاه شهید چمران و اینچه برون آماده خدمات و اسکان به مسافرین هستند.

احمد باقریان رئیس هیئت امنا امامزاده یحیی بن زید نیز گفت: 50 اطاق و سی و چهار غرفه در کمپ زائرین این امازاده آمادگی اسکان دارند که کمپ مسافرین زائر بیشتر مناسب چادر زدن است.

وی افزود: 20 اطاق دیگر هم موجود است که به دلیل خطر ریزش آن ها را پلمپ کردیم نا مشکلاتی به وجود نیاید.

باقریان تاکید بر ساماندهی دستفروشان و متکدیان در ایام نوروز در محوطه امام زاده یحیی بن زید، گفت: لازم است در زمان سال تحویل و وجود ترافیک، نیروی انتظامی، اورژانس و هلال احمر مستقر شوند تا مسافرین به راحتی سال تحویل خود را در کنار اهل قبور حضور داشته باشند.

قدرت شاکری، دبیر ستاد سفر نوروزی و رئیس میراث فرهنگی شهرستان نیز گفت: تمام واحدهای پذیرایی و هتل های ما امادگی اسکان را دارند و مدیران این واحدها به مدت چهار روز آموزش های لازم را در مرکز استان دیده اند.

وی گفت: نیاز است فرمانداری نظارت کامل بر پمپ بنزین ها داشته باشد زیرا نمازخانه و سرویس بهداشتی مناسبی در پمپ بنزین پارک الغدیر، پارک شهرداری، برج قابوس و اماکن عمومی وجود ندارد.

شاکری افزود: امسال در ورودی شهر گنبد آلاچیق سنتی برای راهنمایی مسافران با حضور کارشناس گردشگری خواهیم داشت و دو اتوبوس گردشگری به همراه پیک موتوری جهت راهنمایی و بازدید مسافرین از اماکن دیدنی در ورودی شهر و برج قابوس مستقر خواهند شد.

وی گفت: سامانه پیامک و بلوتوث در ابتدای جنگل گلستان و پلیس راه آزادشهر برای اطلاعات اماکن دیدنی و هتل ها برای مسافرین فعال خواهد شد.

شاکری ادامه داد: 50 غرفه از تمام اقوام مختلف شهر های کشور در برج دایر خواهد شد و جشنواره اقوام از شش فروردین ماه تا 15 فروردین با اجرای موسیقی زنده و دیگر برنامه ها برگزار می شود.

اضغر نودهی رئیس جمعیت هلال احمر نیز گفت: مانند سنوات گذشته 6پایگاه سیار و ثابت و موقت در سطح شهرستان و داشلی برون دایر خواهد شد. دو پایگاه جوانان در ورودی شهر، یک پایگاه در برج قابوس و یک پایگاه سیار اعضا با نام در چرخه گروه سامات به عنوان گروه امدادی و بشردوستانه با شعار «بیگدار به جاده نزنیم» نیز فعال خواهد بود.

وی گفت: در برج قابوس چادر مخصوص تست فشار خون و قند خون و دوستدار کودک و چادر خیمه نماز برپا خواهد بود. دو پایگاه امداد و نجات بین شهری در قره سو و یک پایگاه ثابت در سه راهی اینچه برون مجهز به امدادگران و ست نجات و خودرو آماده خدمات دهی هستند.

نودهی گفت: 220 نفر در امدادگر از خود اداره و 198 نفر اعضای داوطلب در ایام نوروز خدمات ارائه می دهند و 48 ساعت بعد از خروج مسافرین طی تماس با آنها از سلامت آنان و رسیدن به مقصد را جویا می شویم.

وی گفت: در سال گذشته یک پاراموتور و امسال دو پاراموتور به صورت امداد هوایی در مسیر گنبد به آزادشهر تا پلیس راه خدمات دهی می کنند.

وی افزود: از 20 فروردین نیز آموزش پاراموتور برای علاقمندان دایر خواهد شد.

وی تعداد کل افراد همکاری جمعیت هلال احمر در ایام نوروز را 420 نفر اعلام کرد.

سید حبیب الله حسینی رئیس پایانه حمل و نقل گنبد گفت: هر ساله از 20 اسفند ماه افزایش قیمت بیلیت داشتیم که در سال جاری افزایش قیمت بیست درصدی از پانزده بهمن به صورت سراسری اعمال شده است. وی افزود : تاکنون نیز بخشنامه ای برای کاهش قیمت بلیط از بیست و پنج فروردین ماه نداریم.

حسینی ادامه داد: هفت شرکت با حدود 150 اتوبوس آمادگی سرویس دهی به تمام شهرهای کشور را دارند و بیشترین پیک کاری پایانه از 29 اسفند تا دوم فروردین ماه و 13 تا 15 فروردین است.

علی فتحی رئیس تبلیغات اسلام شهرستان هم گفت: اقامه نماز جماعت را در اماکن عمومی به ویژه برج قابوس را از برنامه های جدید امسال برشمرد و گفت: ما آمادگی حضور امام جماعت در هر جای شهر و اماکن عمومی برای برگزاری نماز جماعت را داریم و انتظار همکاری از دستگاه های مرتبط احساس می شود.

وی گفت: امسال بروشورهایی با تلفیقی از آداب سفر و روایت احدایث و شهادت حضرت زهرا با اجرای مسابقه و اهدای جوایز به ده نفر توزیع می شود.

محمدرضا دنکوب نماینده تعزیرات حکومتی نیز گفت: طرح ویژه نظارت در دو مرحله به مدت 30 روز از پانزده اسفند تا آخر اسفند ماه و از اول فروردین تا 15 فروردین با استقرار سه نفر در محل اداره تا 9 شب به صورت کشیک مستقر هستند.

وی بیان کرد: هدف از این کار حضور قوی بازدارنده در داد و ستد برای عوامل سودجو است و اثربخشی سریع و خارج از نوبت این تخلفات را در این ایام خواهیم داشت.

وی گفت: در حال حاضر نیز شعبه سیار ما در نمایشگاه فروش بهاره برای رسیدگی سریع و حفظ حقوق مصرف کننده دایر است.

سرهنگ علی احمدزاده فرماندهی هنگ مرزی گفت: در دو نقطه اصلی سه راهی داشلی برون و سه راه گمرک و یک نقطه دیگر سه راه قره ماخر ایست بازرسی ما در ایم نوروز قرار خواهند داشت تا نظارت کامل و امنیت لازم برای مسافرین نواحی مرزی فراهم شود.