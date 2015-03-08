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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۴۱

هفته بیست ‌و دوم لیگ برتر؛

شاگردان تونی بازهم پرسپولیس را شکست دادند/ادینهو زهردار نبود

شاگردان تونی بازهم پرسپولیس را شکست دادند/ادینهو زهردار نبود

تبریز - دیدار تیم های تراکتورسازی و پرسپولیس با برتری تیم قرمز پوش تبریزی به پایان رسید تا بازهم شاگردان تونی پرسپولیس را شکست دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی و پرسپولیس در چارچوب هفته بیست ‌و دوم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز با سوت یدالله جهانبازی آغاز شد که این دیدار در پایان با نتیجه یک بر صفر به نفع تراکتورسازی به پایان رسید.

تک گل این دیدار در دقیقه ۶۲ و روی اشتباه حاتمی مدافع پرسپولیس و تیزهوشی ثاقبی بازیکن تراکتورسازی به ثمر رسید.

ادینهو مهاجم خوب تراکتورسازی که در صدر جدول آقای گلی لیگ قرار دارد امروز بازی خوبی از خود ارائه نداد و چندین موقعیت خوب گلزنی از دست داد.

البته سوشا مکانی هم بهترین بازیکن پرسپولیس در این دیدار بود چراکه به دفعات مانع گلزنی بازیکنان تراکتورسازی شد تا بازی با همان تک گل ثاقبی به اتمام برسد.

تراکتور با این برد ۴۱ امتیازی شد و در مکان دوم جدول قرار گرفت، پرسپولیس نیز با همان ۲۶ امتیاز در مکان نهم جدول ۱۶ تیمی لیگ برتر باقی ماند.

کد مطلب 2514220

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